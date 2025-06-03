Определены критерии для изъятия участков у россиян: за что земля признается неосвоенной и какие последствия ждут владельцев

Правительство России определило и официально утвердило перечень критериев, по которым земельный участок признается заброшенным (неосвоенным — Прим. ред.). Информация об этом есть на официальном сайте правовых документов.
Итак, признаками неиспользования земельного участка считаются: если на территории в течение года более 50% площади было занято отходами. Также на садовых, огородных и приусадебных участках не должно быть сорняков. Площадь, занятая сорными растениями высотой более одного метра, не должна превышать 50% от общей площади участка. Кроме того, для участков, выданных под строительство, признаком неосвоенности будет являться отсутствие каких-либо строений в течение пяти лет с момента выдачи участка.
Если на участке уже есть строения, то владельцам необходимо содержать их в порядке, не допускать разрушения кровли и стен. А также нельзя, чтобы строение на участке стояло без стекол в окнах.
Нужно отметить, что новый закон об освоении земельных участков вступил в силу с 1 марта 2025 года. Владельцы участков, которые были признаны неосвоенными, должны будут заплатить штраф и принять меры к освоению земли в течение трех лет с момента выдачи постановления.
Что касается штрафов, то в реестре говорится, что физические лица должны будут заплатить 0,5−1% от кадастровой стоимости участка, но не более 20 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц санкции значительно выше: до 2% от стоимости участка или до 200 тысяч рублей соответственно.
Ранее стало известно, что дачников могут оштрафовать за постройку на незарегистрированном участке. При этом размер санкций определяется индивидуально. Также владельца в ходе судебного заседания могут приговорить к сносу постройки на незарегистрированном участке.
Также на даче россиянам не рекомендуется устраивать автомойку. Конечно, здесь не идет речи о том, что владельцам нельзя мыть свое авто на садовом участке. Законодательство запрещает открытие коммерческой торговой точки или автомойки на даче.
Ранее KP.RU сообщил, что разводить костер и жарить шашлыки на своем садовом участке полагается только по правилам пожарной безопасности. Например, мусор необходимо сжигать в яме, которую нужно засыпать или в металлической бочке. Шашлык нужно готовить только на специализированном мангале, расположив его на безопасном расстояний от строений. Иначе может «прилететь» штраф. Чаще всего причиной такого рода санкций становятся соседи, которые рассказывают о неподобающем поведении владельца дачи.