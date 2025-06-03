Определены критерии для изъятия участков у россиян: за что земля признается неосвоенной и какие последствия ждут владельцев

Итак, признаками неиспользования земельного участка считаются: если на территории в течение года более 50% площади было занято отходами. Также на садовых, огородных и приусадебных участках не должно быть сорняков. Площадь, занятая сорными растениями высотой более одного метра, не должна превышать 50% от общей площади участка. Кроме того, для участков, выданных под строительство, признаком неосвоенности будет являться отсутствие каких-либо строений в течение пяти лет с момента выдачи участка.