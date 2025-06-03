Владимир Якушев: Решение президента о запуске программы «Время Героев» — правильное и своевременное

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев встретился с участниками первого потока программы «Время Героев». Проект для участников СВО был создан по инициативе президента Владимира Путина. В декабре 2024 года на съезде партии глава государства поручил также запустить региональные кадровые программы.
Владимир Якушев назвал решение президента правильным и своевременным: проект уже доказал востребованность среди участников спецоперации. Секретарь Генсовета подчеркнул, что ветераны СВО показали себя настоящими патриотами и заслуживают права работать в органах государственной власти.
«Без их мнения, знания сегодня органам власти работать просто невозможно. Поэтому решение президента о запуске программы — правильное и своевременное. Работает “Время Героев”, действуют программы в субъектах Российской Федерации. Это только положительно повлияет на структурное управление страны», — отметил Владимир Якушев.
Он рассказал участникам первого потока о работе «Единой России», ее партийных проектах и народной программе. Сегодня членами партии являются 2,6 миллиона человек. По всей стране действуют 87 тысяч первичных отделений и 2,8 тысяч — местных. В 53 субъектах РФ руководителями партийных отделений стали главы регионов.
«В 78 субъектах Российской Федерации действуют штабы общественной поддержки. Их работа позволяет привлекать в наши ряды новых сторонников партии, выстраивать коммуникациями с разными сообществами», — рассказал Владимир Якушев.
Секретарь Генсовета особо остановился на народной программе «Единой России». Она составляется на основе наказов избирателей и состоит из 18 направлений по самым важным сферам жизни страны. Реализация каждого положения программы контролируется депутатами от партии.
«И следующая программа будет состоять только из пожеланий, которые представят наши граждане», — подчеркнул Владимир Якушев.
«Единая Россия» — единственная политическая партия страны, устраивающая предварительное голосование. В этом году оно проходило с 19 по 25 мая. Благодаря предварительному голосованию кандидаты могут рассказать о своей предвыборной программе широкой аудитории, а жители России — поддержать именно тех людей, которых они считают достойными представить партию на выборах. В этом году за кандидатов проголосовали более трёх миллионов человек.
Владимир Якушев напомнил, что поддержка бойцов СВО в политике является для партии приоритетом. «Единая Россия» рассматривает участников проекта «Время Героев» как кадровый резерв для предстоящих выборов.
«При проведении предварительного голосования мы приняли решение, что для участников специальной военной операции действует дополнительная надбавка в 25% голосов. Это позволяет ребятам по нашей партийной линии занять более серьезные позиции. И мы проводим обучающий курс для них, запустили институт наставничества. Сопровождаем ребят, чтобы они получили на выборах максимальное количество мандатов», — рассказал Владимир Якушев.