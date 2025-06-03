Владимир Якушев: Решение президента о запуске программы «Время Героев» — правильное и своевременное

«Единая Россия» — единственная политическая партия страны, устраивающая предварительное голосование. В этом году оно проходило с 19 по 25 мая. Благодаря предварительному голосованию кандидаты могут рассказать о своей предвыборной программе широкой аудитории, а жители России — поддержать именно тех людей, которых они считают достойными представить партию на выборах. В этом году за кандидатов проголосовали более трёх миллионов человек.