Шадаев рассказал, когда в российских самолетах появится интернет 5G

Шадаев уточнил, что обеспечить бесперебойный интернет в самых труднодоступных местах крайнего Севера, на всем протяжении северного морского пути и в небе должна отечественная низкоорбитальная группировка «Рассвет». По его словам, шесть спутников уже находятся в космосе.