Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге мигранту предъявили обвинение в изнасиловании ребенка

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Аргументы и факты

Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина, который изнасиловал 15-летнюю девочку-подростка. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

По версии следствия, 31 мая мигрант с целью совершения преступления в отношении девочки под обманным предлогом увел ее с детской площадки, после чего совершил противоправные действия.

В настоящее время злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

Уточняется, что следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу.

Накануне стало известно, что в Москве завершено расследование уголовного дела в отношении иностранца, обвиняемого в нападении и изнасиловании двух девушек 14 лет назад.