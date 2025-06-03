В Петербурге мигранту предъявили обвинение в изнасиловании ребенка

Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина, который изнасиловал 15-летнюю девочку-подростка. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.
По версии следствия, 31 мая мигрант с целью совершения преступления в отношении девочки под обманным предлогом увел ее с детской площадки, после чего совершил противоправные действия.
В настоящее время злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней).
Уточняется, что следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу.
Накануне стало известно, что в Москве завершено расследование уголовного дела в отношении иностранца, обвиняемого в нападении и изнасиловании двух девушек 14 лет назад.