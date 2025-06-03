Белый дом: Трамп не знал о подготовке Украиной атак на аэродромы России

Позже СМИ сообщили, что Украина заранее уведомила Трампа о готовящихся атаках, но позднее эту информацию опровергли. Представитель Белого дома тогда не стала комментировать эти удары и подчеркнула, что президент США хочет, чтобы военный конфликт между Москвой и Киевом закончился. Газета The New York Times сообщила, что американские чиновники ожидают «значительного ответного удара» со стороны российской армии после нападения на аэродромы.