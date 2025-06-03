Белый дом: Трамп не знал о подготовке Украиной атак на аэродромы России

Украина не уведомляла президента США Дональда Трампа о планах нанести удары по военным аэродромам России. Об этом во вторник, 3 июня, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе общения с журналистами.
— Нет, его не проинформировали, — подчеркнула представитель Вашингтона.
1 июня Министерство обороны России сообщило о теракте со стороны украинских войск с применением FPV-дронов, которые атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц авиационной техники, пожары были ликвидированы в тот же день.
Позже СМИ сообщили, что Украина заранее уведомила Трампа о готовящихся атаках, но позднее эту информацию опровергли. Представитель Белого дома тогда не стала комментировать эти удары и подчеркнула, что президент США хочет, чтобы военный конфликт между Москвой и Киевом закончился. Газета The New York Times сообщила, что американские чиновники ожидают «значительного ответного удара» со стороны российской армии после нападения на аэродромы.