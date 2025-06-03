Усы, лапы и понт: в какие игрушки и почему продолжают играть взрослые люди

Куклы и разная плюшевая «чушь и хтонь», страшноватая, но безумно привлекательная, не так явно сносила мозг, просто входила в моду на какое-то время. Каждый же знает, кто такие «гуси-обнимуси», когда они торчат в каждом ларьке. И до них был очаровашка-круглик амням, а еще раньше — хагги-вагги с улыбкой, на которую запрещали смотреть детям. А еще раньше — икеевские акулы, костюмы кигуруми, в которых некоторые даже по улице ходили.