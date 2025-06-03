Усы, лапы и понт: в какие игрушки и почему продолжают играть взрослые люди

Главным героем информационного пространства последних недель стал не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка — существо с большими ушами и жутковатым оскалом: Лабубу. Это всего лишь брелок для сумки, но модницы, те самые сильные и независимые женщины, готовы платить за него немалые деньги. И эта тенденция не то чтобы удивляет: игрушек, в которые играют взрослые, в XXI веке становится все больше.
И речь вовсе не про секс, скорее наоборот — о чем-то диаметрально противоположном: бирюльках, безделушках, мягких и меховых куклах, в которые «заигрываются» миллионы людей. То ли они наш талисман, то ли прикольная «милота», то ли последний билет в детство, куда «навсегда закрыта дверь», но можно и вернуться ненадолго. Правда, дорого: игрушки могут стоить десятки, в то и сотни тысяч кровных рублей. Для многих такая ценная безделушка — еще и показатель достатка, продвинутости и статуса.
Если взять историческую перспективу (и прожить при этом достаточно лет), первыми из плеяды массовых игрушек для взрослых вспоминаются тамагочи. Следует, наверное, напомнить, что это был такой виртуальный питомец, который «жил» в брелоке. И надо было его вовремя «кормить-поить», вообще как-то холить и лелеять.
Популярность тамагочи пришлась на начало и первые годы «нулевых», хотя отдельные энтузиасты «кормили зверя» в брелоке до 2010-х. О своих «животных потребностях» тамагочи сообщал противным писком в любое время дня и ночи. Что и породило массу анекдотов «на тему» вроде: «Профессор ведет лекцию, раздается громкий писк, он орет на всех студентов и просит их вывернуть карманы. А потом говорит: “Ой, это я забыл покормить тамагочи”. Или даже: “Сижу на совещании, все время слышу противный писк. Думаю, ну точно, любовница написывает: беременна! Смотрю — нет, это тамагочи” — и т.п.
Сегодня, дабы «два раза не вставать», идейными наследниками тамагочи стали «виртуальные фермы», которые все еще пользуются спросом. И, в некотором смысле, фитнес-браслеты. А в прямом — брелоки с живыми рыбками, которые популярны сейчас в Китае и вообще в Юго-Восточной Азии. Но у нас из-за грубого материализма и сомнительной экосоставляющей идея не прижилась.
Собственно, тамагочи перестали быть модными, потому что их потеснили покемоны. Возникнув как персонажи компьютерных игр во времена, когда в них еще играли на приставках или специальных таких смешных «портативках», эти «звери» неопознанной породы, но с суперспособностями пережили 20 лет, сменили 9 поколений и вышли в виртуальный мир.
Сейчас уже с трудом вспоминаются подробности, но в мире покемонов тоже надо было выращивать для них «кормовую базу», ягоды и «конусы». Потом по ним сняли мультик, от которого у детишек начинались судороги. А потом вполне взрослые люди принялись ловить покемонов в разных малоподходящих местах вроде храмов, лесополос или обочин скоростных трасс. «Спин-оффами» в покемономании стали карточные игры, головоломки, журналы, кино- и телесериалы, полнометражные художественные фильмы… И тысячи коллекционеров всей этой продукции по всему миру.
Не расстанусь с бегемотом, буду вечно молодым.
Кстати, если о коллекционировании говорить, то два самых молодых из ныне живущих на Земле поколений взрослых — зумеры и миллениалы — обожают коллекционировать игрушки. Во все описанные времена и позже коллекционированию подвергались наборы и фигурки «Лего», куклы Барби (среди их поклонников много мужчин-коллекционеров), мишки Тедди, игрушечные мягкие акулы и пупсики. Или, например, киндер-сюрпризы: выросшие в 90-х дяденьки и тетеньки могут часами упоенно перебирать фигурки бегемотиков, акул и лягушат, выстраивая их по сериям и вылавливая на блошиных рынках и онлайн-площадках недостающие экземпляры.
Дошло до того, что маркетологи называют взрослых главными потребителями игрушек. И даже теоретическую базу под это подвели. Мол, игрушки по всем стенам и полкам — суррогат бойфренда для тревожных молодых девушек. Неуверенные парни обожают клеить модельки машин, самолетов, кораблей, военной техники. Отдельной строкой идут предметы из фантастических миров — Толкиена, Пратчетта или «Гарри Поттера».
— Да кто это покупает?! — возмущенно спрашивает среднестатистический человек, увидев в тематическом поттеровском магазине подвеску с символом Даров Смерти за 7000 рублей или гриффиндорский шарфик за 3000. — Какой родитель потратит столько на ребенка?!
Тут-то и есть корень ошибки. Родитель не потратит. Потратит сам выросший ребенок. Тот, которому сегодня лет 35. И у которого в школьные годы не было денег на шарфик «как у Гарри», а теперь появились.
Даже пожилые и зрелые люди подпали под обаяние взрослой «игромании»: они собирают винтажные игрушки, кукольные наряды (коллекционируют и делают сами), головоломки…
Куклы и разная плюшевая «чушь и хтонь», страшноватая, но безумно привлекательная, не так явно сносила мозг, просто входила в моду на какое-то время. Каждый же знает, кто такие «гуси-обнимуси», когда они торчат в каждом ларьке. И до них был очаровашка-круглик амням, а еще раньше — хагги-вагги с улыбкой, на которую запрещали смотреть детям. А еще раньше — икеевские акулы, костюмы кигуруми, в которых некоторые даже по улице ходили.
Спокойствие, только спокойствие.
Если спросить взрослого человека, зачем он тянется к игрушкам, ответ будет, скорее всего, предсказуем: мол, чтобы отвлечься, чтобы расслабиться, успокоиться, хоть ненадолго перестать быть серьезным взрослым и побыть беззаботным ребенком. И раз так, иногда нужны не просто игрушки, а специальные — с пометкой «антистресс». Поп-тубы, таба-лапки, сквиши, магниты-цикады, слинки, фиджет-кубы, спиннеры… Звучит как заклинания? Вовсе нет: это названия штуковин «для успокоения», которые заполонили все магазины и маркетплейсы. Основные их покупатели — взрослые.
Антистресс-игрушки вот уже несколько лет — неотъемлемая часть жизни многих детей и взрослых. В 2017 году мир захватили спиннеры (крутящиеся игрушки, которые нужно держать за внутреннюю часть, при этом раскручивая внешнюю), а в 2020-м — поп-иты (резиновые игрушки с полусферами, которые при нажатии издают щелкающий звук). Те, кто помладше, выпрашивают у родителей таба-лапки (игрушки в виде кошачьей лапки, которые приятно мять и сжимать).
— Я помню, как подошел к коллеге в офисе, ему лет 45−50. Дядька взрослый и серьезный. Смотрю, а он спиннер крутит. Смешно стало. Я у своих детей такие видел несколько лет назад, но вот среди взрослых это встретить было очень любопытно, — говорит 52-летний Владимир.
К молодежи, как ни крути (спиннер), относятся более лояльно.
— Я люблю колечки, которые покалывают пальцы, когда их надеваешь и снимаешь. Помогает отвлечься и сместить фокус внимания, — говорит 25-летняя Дарья.
— А мне нравится гусь-тянусь, я люблю что-то более мягкое, — в противовес ей говорит 23-летняя Мария.
— А я вообще больше всего люблю антистресс-головоломки, — продолжает разговор 22-летняя Светлана.
Запрос простой: чего-то, что можно помять, посжимать, покрутить, потянуть, поскладывать, — действительно уйма. Идея не нова: ну все же помнят пленку-пупырку, у которой можно «лопать» шарики с воздухом, четки и прочие штуковины. Просто сейчас их превратили в коммерческую идею.
Нейропсихолог Мария Михайлова отмечает, что такие игрушки воздействуют на тактильные рецепторы, звук и зрение, вызывая приятные ощущения, и тем самым действительно способствуют расслаблению. Простые движения, например перемещение деталей пазла или массаж пальцев, позволяют человеку временно отвлечься от негативных мыслей и эмоций. Нервная система постоянно испытывает перегрузки, информационную перенасыщенность, и именно поэтому антистресс-игрушки становятся все популярнее. Но это не единственная причина. Многим такие игрушки помогают сфокусироваться на конкретной деятельности.
— Антистресс-игрушки улучшают концентрацию внимания, дают возможность сосредоточиться на задаче. Также это отличный способ развития мелкой моторики. Работа руками стимулирует развитие мелких мышц кисти, что полезно для детей и взрослых, особенно тех, кто много работает за компьютером, — продолжает Мария.
Также она добавляет, что антистресс-игрушки могут способствовать развитию креативного мышления:
— Часто в практике замечаю, что современные дети ждут готового варианта ответа, воображение слабо развито. А многие антистресс-игрушки служат инструментом развития когнитивных способностей, пространственного мышления и памяти.
Интересно, что наибольшую популярность зачастую приобретают не самые действенные, по мнению многих, антистресс-игрушки. Те же поп-иты долгое время вирусились в зарубежных социальных сетях, потом пришли в Россию. Но если бы не множество роликов в Интернете, они могли бы и не снискать былую популярность.
Однако не стоит думать, что антистресс-игрушки — выдумка исключительно современного поколения. Отмотать хотя бы лет на 30−40 назад. Почти любой ребенок 90-х и 2000-х обязательно припомнит Капитошку — небольшой мешочек с рожицей, наполненный мукой или крахмалом. Эту игрушку тоже нужно было мять и сжимать. А потом стыдливо краснеть перед мамой, когда мешочек все-таки рвался, распыляя содержимое по всей комнате. Капитошка — тоже антистресс-игрушка, только более старая. Или, скажем, йо-йо. В школе образца «нулевых» годов все крутые ребята ходили с этими катушками и учились выполнять необычные трюки, чтобы удивить друзей.
Так ли безопасны и чудесны эти игрушки? Конечно, стоит помнить о возможных аллергических реакциях, потому что подобные игрушки часто делаются из дешевых материалов. А еще — не злоупотреблять ими. Специалисты отмечают, что при чрезмерном использовании антистресс-игрушки могут вызывать зависимость, при которой человек будет испытывать навязчивое желание постоянно играть с ними, даже в неподходящих для этого ситуациях. Но при грамотном использовании антистресс-игрушки точно принесут больше пользы, чем вреда.
СЛОВАРИК «МК»: ЧТО ЕСТЬ ЧТО.
Поп-туба — пластмассовая трубочка, сделанная по принципу гофрированной трубы, которую можно растягивать и снова сжимать.
Сквиш — игрушка-антистресс, которую нужно сжимать в руках. После сжатия она принимает прежнюю форму.
Таба-лапка — один из вариантов сквиша. Игрушка в виде кошачьей лапки.
Магниты-цикады — комплект из пары одинаковых магнитов круглой или овальной формы. При подбрасывании в воздух они издают потрескивание, похожее на стрекот цикад.
Слинк — игрушка-пружинка, которую можно перебрасывать из руки в руку. Первую популярность в России получила еще в 1990-е годы.
Фиджет-куб — игрушка-антистресс в форме куба, на каждой стороне которого расположены различные выключатели, кнопки, щелкалки, трещалки, вращалки и другие элементы.
Спиннер — игрушка, состоящая из корпуса и подшипника, обеспечивающего вращение. Чтобы привести спиннер в действие, необходимо двумя пальцами держаться за внутреннюю часть и раскручивать внешнюю.
Поп-ит — резиновая или силиконовая пластина с большим количеством маленьких полусфер, которые нужно продавливать.
Йо-йо — игрушка, состоящая из двух дисков, соединенных осью, вокруг которой намотана нить.
Игрушки для взрослых: зачем дяди и тети покупают плюшевых зайцев и шарфы «как у Гарри Поттера».
Не только лабубу — взрослые люди готовы тратить баснословные суммы на игрушки.