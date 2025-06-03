Велосипед цвета хаки: двухколесные педальные машины попытались приспособить для армейской службы

Самое начало календарного лета отмечено праздником для миллионов жителей планеты. Тех, кто любит кататься на «колесном транспортном средстве, приводимом в движение мускульной силой человека через ножные педали». 3 июня — Всемирный день велосипеда. По такому поводу вспомним об одной из ипостасей нынешнего «именинника», которая покажется людям, живущим в XXI веке, весьма экзотической.
В дореволюционной России его называли по-разному. «Бицикль», «ровер», «самокат», «костотряс»… Позднее общеупотребимым стал привычный теперь термин: «велосипед».
Знакомая практически каждому конструкция является одной из вершин конструкторской мысли. «Велосипед, как в физическом и моральном, так равно и в общественном отношении, есть одно из величайших благодеяний человечества!» Столь восторженное мнение высказал еще в далеком 1892 году тогдашний премьер-министр Англии сэр Гладстон. Под конец ХIХ столетия в истории этой машины был воистину золотой период. Автомобиль тогда еще только-только изобрели, и немногочисленные «бензиномоторы» не отличались техническим совершенством. А на фоне дедовских конных экипажей «железный скакун» с педальным приводом казался настоящим чудом техники, которое может пригодиться буквально везде, во всех отраслях человеческой деятельности.
Такие средства передвижения не обошли своим вниманием и военные. В последние десятилетия позапрошлого века многие армии обзавелись собственными велоподразделениями. Появился даже термин: «военная велосипедия». Именно о милитаризованном подходе к использованию бициклей рассказывает сегодня «МК».
«Военные мухи».
Впервые велосипеды для боевых нужд были опробованы во время Франко-германской войны 1870−71 гг. При осаде города Бельфор французы весьма удачно организовали доставку депеш на нескольких «костотрясах». Затем опыты применения подобных машин в армейском деле проводились итальянцами в 1875-м: «пауков» с огромным — более полутора метров — передним колесом использовали в качестве транспорта для связных, посылаемых командирами частей. 4 года спустя появилась первая книга на эту тему, подготовленная французом Рене Ламоном, — «Как пользоваться велосипедами на войне для помощи пехоте, кавалерии и артиллерии. Сражение велосипедистов».
Всерьез привлечением велосипеда к армейской службе занялась Англия. Летом 1882 года там организовали сбор заявок от желающих записаться в число «велосипедных кавалеристов». А в апреле 1887-го королевским указом был создан отряд военных циклистов, состоявший из 10 офицеров, 9 унтеров и 98 рядовых велосипедистов-волонтеров.
«Педальные войска» появились затем в армиях США, Дании, Австрии (венская военная академия даже открыла специальный курс, выпускающий армейских самокатчиков)… В Швейцарии к 1892 году существовал отряд велосипедистов из 940 воинов во главе с полковником.
Еще дальше продвинулась Франция. Там к 1894 году «пехота на колесах» насчитывала уже 3200 человек. Для них даже придумали особое название: «военные мухи». Самые быстрые и выносливые служили при Главном штабе, туда отбирали только тех, кто на испытаниях проезжал 90 километров быстрее 6 часов.
Появление фактически нового рода войск породило и новые программы обучения военных. На стрельбищах добавили мишени в виде силуэтов людей, сидящих на двухколесных машинах. А германцы настолько уверовали в массовое использование «двухколесных» подразделений, что начали придумывать особые противовелосипедные средства. Они натаскивали огромных собак-догов, приучая их по команде набрасываться на людей, едущих в седле бицикля, и опрокидывать их. Причем на тренировках подставных велосипедистов нарочно одевали в военную форму тех армий, которые считались наиболее вероятными противниками в будущей войне!
Кое-где к прохождению службы приноровились привлекать молодых любителей катания на роверах вместе с их машинами. В Голландии, например, стать «циклистом в погонах» мог любой член местного Союза велосипедистов не моложе 21 года. Он давал обязательство в течение 5 лет быть в распоряжении военного министерства, но при этом большую часть времени жил вольной жизнью, обязательным было лишь ежегодное участие на протяжении трех недель в походах и маневрах. Наградой каждому такому добровольцу становились выдаваемые ему 50 гульденов в год, полный комплект военной формы и чин фельдфебеля. Ну, а самых быстрых и выносливых — тех, кто на пробных испытаниях преодолевал 50 километров не более чем за 2,5 часа, а сотню накручивал менее чем за 7 часов, — брали в армию, присвоив офицерское звание (таким даже денщик полагался!).
Несколько иначе было поставлено дело у швейцарцев. Там в самокатчики брали по мобилизации всех хороших велосипедистов и продавали им фирменные велосипеды по льготной цене, а кроме того, платили 1,5 франка в день.
Педальную технику взяли на вооружение армии некоторых азиатских стран. Известен случай, когда в 1895 году во время Японо-китайской войны отряд японцев попал в окружение. Командир подразделения успел послать прикомандированного к отряду циклиста с донесением в штаб. Байкер помчался, не жалея сил, и успел вовремя: на выручку угодивших в мешок были посланы войска.
СПРАВКА «МК».
В 1893 году в Пруссии вышел приказ военного министра, согласно которому солдаты, едущие на велосипедах, должны по-особому отдавать честь встреченным старшим офицерам. Прикладывания руки к козырьку не требуется, а вместо этого самокатчик должен уменьшить ход и повернуть голову к начальнику, держась при этом как можно более прямо в седле.
В 1900 году велосипедисты участвовали в сражениях Англо-бурской войны, разгоревшейся на юге Африки. Одна из английских газет, выходивших в то время в Дурбане, опубликовала объявление: «Велосипедный корпус Капской колонии. Спешно требуются циклисты для следования с частями армии. Ангажемент только на два месяца, с правом отказа через 15 дней. Жалованье: 5 шиллингов в день, а если циклист является с собственной машиной — 7 шиллингов. Питание обильное, согласно вкусам каждого. Элегантная обмундировка по мерке…».
Даже шашка не помеха.
В Россию «военная велосипедия» пришла по инициативе «снизу». Многие из молодых офицеров увлеклись модной новинкой и вовсю гоняли на бициклях. С подачи этих энтузиастов руководство русской армии решило взять на вооружение двухколесные машины. Осенью 1889 года впервые появились у нас военные самокатчики — в составе некоторых охотничьих команд (охотниками тогда называли разведчиков). А дальше настал черед более масштабных новаций.
Приказом от 17 мая 1891 года в пехоте вводились казенные велосипеды с целью «предоставления войскам средств для быстрой передачи приказаний и донесений во время движения и действий». По штату в каждом батальоне для этой цели должно находиться по 2 велосипедиста, а при штабе полка, кроме того, еще офицер и 4 солдата «на колесах». Позднее в нескольких пехотных дивизиях создали так называемые охотничьи команды самокатчиков и летучие разъезды, оснащенные бициклями.
Позднее функции велосипедистов были расширены. В некоторых частях им поручалась, например, перевозка голубей на военно-голубиные станции, обеспечивающие воздушную почту.
Изготовлением армейских бициклей образца 1891 года занимались мастерские Петербургского арсенала. Правда, машины там получались крайне убогие — весили более 30 кг, имели очень тяжелый ход и часто ломались. Потому на них ездили только нижние чины, а их командиры предпочитали пользоваться куда более удобными собственными роверами. По состоянию на начало 1894 года в Московском военном округе насчитывалось 90 велосипедов, принадлежавших господам офицерам, и 123 казенных самоката. При этом умели ездить на велосипеде 263 офицера и 253 рядовых.
На маневрах в августе 1894-го командующий 25-й пехотной дивизией впервые разрешил своим ротным пользоваться велосипедами на марше. В результате можно было видеть весьма необычную картину: офицер накручивает педали, двигаясь впереди колонны солдат.
Обмундирование для циклистов никак не удавалось сделать удобным. Специальный приказ от 30 апреля 1894 года гласил: «Государь император повелеть соизволил, нижним чинам, назначаемым для службы на самокатах, иметь при езде кожаные полусапоги с боковой шнуровкой…» Чуть позже военный министр издал распоряжение, касающееся правил езды на бициклях: присвоенное офицеру оружие должно быть при нем и во время педалирования. Ну, револьвер в кобуре не помеха, а вот как быть с шашкой? На сей счет имелось уточнение: «чтобы шашка не попадала на ходу в заднее колесо, ее следует подтягивать посредством конца портупеи к особому крючку, пришиваемому специально к мундиру или сюртуку у самой талии». А вот известный в России велосипедист капитан Келлерскраус, опубликовавший в «Военном сборнике» статью о действиях армейских самокатчиков, рекомендовал крепить шашку на руле: так, мол, ее легче выхватывать из ножен на полном ходу.
Учитывая, что багажников на велосипедах тогда еще не было предусмотрено, свое походное снаряжение военные байкеры приспосабливали в самых неожиданных местах: свернутая в скатку шинель привязывалась прямо к рулю, ниже болтались на ремешках котелок и фляга, а под седлом помещался небольшой чемоданчик со всякой «мелочевкой».
Осенью 1897 года в больших маневрах под Белостоком участвовала отдельная команда велосипедистов во главе с поручиком Смердовым — 3 офицера и 49 нижних чинов. Причем среди педальных машин у них были два специальных велосипеда, предназначенных для перевозки раненых. За 19 дней эта команда накрутила более 1200 километров, выполняя различные приказы начальства. Помимо посыльной и разведочной службы циклисты участвовали в преследовании отступающего условного противника: двигались короткими рывками и вели обстрел из ружей.
Случались даже настоящие боевые стычки. Однажды велосипедный разъезд «Западных» во время проведения рекогносцировки наткнулся на «вражеских» кавалеристов. Офицер-самокатчик и рядовой — оба опытные циклисты — решили потягаться с конниками в скорости, но явно переоценили свои силы. Солдат влетел в канаву и опрокинулся вместе с «двухколеской», а у офицера на ходу отвязалась сумка с багажом и, угодив в колесо, застопорила ровер. Оба попали в плен к «Восточным», однако, поскольку велосипедистов в «воюющей» армии было мало, их снова вернули в часть. Зато в другой раз при аналогичной ситуации казакам так и не удалось угнаться за шустрыми циклистами.
Отряд Смердова стал единственным подразделением, которому позволили дважды продефилировать на параде по случаю окончания маневров перед трибуной, где находился сам государь император. Сначала самокатчики возглавили прохождение пехоты, а потом — кавалерийских частей. Это был первый случай, когда велосипедисты участвовали в торжественном марше войск. И хотя плац был мокрым после дождя, а вдобавок изрыт колеями от орудий, но велокоманде оба раза удалось проехать без падений. Даже строй сомкнутой взводной колонны никто не нарушил. Николай II крикнул: «Спасибо, братцы!» и наградил каждого солдата-циклиста серебряным рублем.
Наиболее прославившимся российским военным велосипедистом стал поручик Мартос. Едва научившись кататься на бицикле, он решил летом 1890 года, будучи в отпуске, добраться своим ходом до Парижа и Лондона. Когда русский офицер месяц спустя после старта приехал-таки в столицу Франции, здесь о нем раструбили газеты, и Мартос в одночасье стал звездой. Его наперебой зазывали в клубы и светские гостиные, приглашали на аудиенции к русскому послу, французскому военному министру и даже к президенту.
А по прибытии в Англию наш путешественник попал под опеку лорда-мэра Лондона. По его настоятельной просьбе Мартосу пришлось совершить показательный велотур аж до Эдинбурга. В городах по дороге были организованы торжественные встречи, парадные застолья. Во время этого турне гостя из России сопровождали несколько лучших английских велосипедистов, сменявших друг друга через каждые 50−100 километров. «Почести меня связали по рукам и ногам, а почетный эскорт буквально загнал», — жаловался потом Мартос.
СПРАВКА "МК.
Осенью 1894-го поручик Бахчисарайского батальона Виктор Нечогин, получив высочайшее соизволение, сопровождал на своем вело карету, в которой ехали из Симферополя в Ялту будущая императрица Александра Федоровна и ее сестра Елизавета.
Сложный маневр продемонстрировали участники сводного отряда циклистов на параде, состоявшемся по окончании франко-русских торжеств в Бретани летом 1901 года. Более сотни велосипедистов следовали тремя шеренгами, выдерживая почти идеальное равнение. По свистку командира они разом остановились и спешились. А по второму свистку вновь сели в седла и продолжали движение. Линия передних колес велосипедов при этом сохранялась почти идеальная.
Агрегат для богатырей.
Генералы — теоретики «новой войны» определили, что самокатчики могут быть полезны для обеспечения быстрого подвоза патронов на передовую в ходе позиционных боев. Но самым перспективным казалось их использование для передачи донесений и приказов во время боя. Еще в 1888 году во Франции провели специальные тесты, чтобы выявить самый быстрый способ доставки депеш в полевых условиях. Участвовали кавалеристы, велосипедисты и собаки. В гонке на 6 км пес вырвался было вперед, но потом вдруг задержался попить у ручья, и его в итоге обогнал на 6 секунд циклист, а всадник отстал на 24 секунды. В другой гонке — уже по пересеченной местности — велосипедист, хоть и вынужден был объезжать лесные и полевые ухабы по дороге, все-таки тоже первым достиг финиша.
Появилось немало инструкций по «военной велосипедии». В брошюре, отпечатанной в США, давался, например, совет: как проще всего вывести свой велосипед из строя при угрозе захвата его неприятелем. Для этого, оказывается, следует всего-навсего снять цепь, вынув из нее соединительный болтик, и унести с собой: без цепи бицикль ни на что не годен. В другом издании рекомендовали «действенный способ отпугивания лошадей при отражении кавалерийской атаки на отряд велосипедистов». Автор предлагал переворачивать двухколесные машины вверх тормашками и что есть силы крутить руками педали: мелькание спиц якобы должно привести скакунов в панику, и они шарахнутся прочь.
Для армейских нужд были разработаны несколько специальных велосипедов. Один из наиболее популярных — складной бицикль конструкции французского капитана Жерара, раму которого можно было за полминуты «сломать» пополам или вновь привести в рабочее состояние. Позднее, в 1916 году, появилась подобная же армейская машина и в России: велосипед «Дукс»-боевой«, сконструированный М. Щипановым. Такие производил рижский завод Лейтнера. По признанию экспертов, конструкция получилась даже лучше, чем заграничные аналоги. Русский военный велосипед весил всего 16 килограммов, быстро складывался и раскладывался благодаря особым замкам, работающим по принципу винтовочного затвора. В сложенном виде солдат забрасывал своего “железного коня” на лямке за спину и продолжал движение уже пешком.
В 1898-м знаменитый изобретатель-оружейник Максим установил на трехколесный велосипед многоствольную скорострельную митральезу. Правда, весила такая «самоходка» 55 килограммов, и чтобы двигать ее, требовался натренированный атлет.
Не отставали и другие конструкторы. В США одна из фирм создала (по заказу правительства!) велосипедную пушку. На передке обычного велосипеда монтировалась специальная подставка, а на ней — маленькое скорострельное орудие системы Кольта. Рядом крепился ящик с патронной лентой (как у пулемета). Вырулил на позицию — затормозил — прицелился — пострелял — двинулся дальше… Жаль только тяжеловата конструкция (кольтовская «малютка» весила больше пуда).
На рубеже веков в некоторых полках английской армии появилась новая должность: телеграфист-велосипедист-разведчик. Эти воины были снабжены усовершенствованными педальными машинами: позади седла установлена вилка с катушкой тонкого телеграфного провода, которая вращалась за счет трения о колесо, разматывая проволоку. Когда катушка пустела, звякал звоночек, подавая предупредительный сигнал. Кроме того, возле заднего колеса машины был прикреплен телеграфный аппарат. При обнаружении неприятеля велоразведчик мог тут же подсоединиться к линии связи и отстучать в штаб донесение.
В России был разработан и производился серийно так называемый железнодорожный самокат — велосипед-дрезина, приспособленный для езды патрульных по рельсам.
СПРАВКА «МК».
На страницах пособия «Подготовка военного велосипедиста», выпущенного в 1895 году, содержалась следующая информация: в случае преследования его кавалеристом велосипедист должен иметь фору в 660 метров — тогда он сможет уйти. Указывалось также, что постоянное сидение в седле располагает к возникновению запоров, поэтому армейским самокатчикам следует регулярно давать легкие послабляющие средства.
Молодые офицеры 2-го гренадерского Ростовского полка провели весьма удачный эксперимент по созданию велосипеда «на небесной тяге». Они привязали к рулю бицикля веревку от огромного — 2×3 метра — воздушного змея и использовали его в качестве буксира. Такое чудо техники в итоге преодолело «без участия ног» 2,5 километра всего за 4 минуты (это почти 40 км/час).
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«Военная велосипедия» продолжила набирать обороты и с приходом ХХ века. В России перед Первой мировой войной было создано уже 25 самокатных рот, не считая мелких команд при полках и батальонах. Еще внушительнее оказались ряды боевых циклистов в войсках других европейских стран. Это был пик армейской «велосипедизации». В дальнейшем педальные машины уже не могли выдержать конкуренции с автомобилями и мотоциклами, количество которых стремительно возрастало. Впрочем, отдельные отряды и группы велосипедистов существовали в нашей армии вплоть до Великой Отечественной войны.