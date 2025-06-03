Велосипед цвета хаки: двухколесные педальные машины попытались приспособить для армейской службы

Обмундирование для циклистов никак не удавалось сделать удобным. Специальный приказ от 30 апреля 1894 года гласил: «Государь император повелеть соизволил, нижним чинам, назначаемым для службы на самокатах, иметь при езде кожаные полусапоги с боковой шнуровкой…» Чуть позже военный министр издал распоряжение, касающееся правил езды на бициклях: присвоенное офицеру оружие должно быть при нем и во время педалирования. Ну, револьвер в кобуре не помеха, а вот как быть с шашкой? На сей счет имелось уточнение: «чтобы шашка не попадала на ходу в заднее колесо, ее следует подтягивать посредством конца портупеи к особому крючку, пришиваемому специально к мундиру или сюртуку у самой талии». А вот известный в России велосипедист капитан Келлерскраус, опубликовавший в «Военном сборнике» статью о действиях армейских самокатчиков, рекомендовал крепить шашку на руле: так, мол, ее легче выхватывать из ножен на полном ходу.