Россиянам рассказали, когда связь 5G появится на борту отечественных самолетов

Ранее Максут Шадаев сообщал, что Wi-Fi будет работать на всех российских самолетах после запуска в 2027 году спутниковой группировки, включающей 900 аппаратов. Уже проведены испытания с несколькими тестовыми спутниками, а в дальнейшем планируется предоставлять такую услугу не только в России, но и за ее пределами.