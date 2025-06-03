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Россиянам рассказали, когда связь 5G появится на борту отечественных самолетов

Шадаев: Интернет 5G станет доступен в российских самолётах в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

Уже в 2027 году во всех российских самолетах станет доступен Интернет 5G. Об этом рассказал в интервью Первому каналу министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

«В 2027 году появится интернет спутниковый и в самолетах», — сообщил Шадаев, отвечая на вопрос о том, когда на борту воздушных суден РФ будет доступна быстрая связь 5G.

Ранее Максут Шадаев сообщал, что Wi-Fi будет работать на всех российских самолетах после запуска в 2027 году спутниковой группировки, включающей 900 аппаратов. Уже проведены испытания с несколькими тестовыми спутниками, а в дальнейшем планируется предоставлять такую услугу не только в России, но и за ее пределами.

Недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что Россия значительно опередила Европу по скорости домашнего интернета. По его словам, сейчас услугами связи в стране пользуются 39 миллионов человек и у большинства из них скорость сети достигает 100 мегабит в секунду, а порой и выше.