Магнитная буря на Земле может побить рекорд по длительности

По словам экспертов, специальный индекс, обозначающий состояние магнитного поля планеты, упал до желтого уровня только спустя 36 часов с начала явления и к текущему моменту все еще находится на этой отметке. При этом параметры солнечного ветра около Земли вернулись к нормальным показателям, но магнитные бури все еще продолжаются.