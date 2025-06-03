Магнитная буря на Земле может побить рекорд по длительности

Обрушившаяся на Землю магнитная буря длится уже свыше 67 часов. Она может поставить рекорд продолжительности: предыдущий максимум, который составил 69 часов, был зафиксирован в 2017 году. Об этом во вторник, 3 июня, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По словам экспертов, специальный индекс, обозначающий состояние магнитного поля планеты, упал до желтого уровня только спустя 36 часов с начала явления и к текущему моменту все еще находится на этой отметке. При этом параметры солнечного ветра около Земли вернулись к нормальным показателям, но магнитные бури все еще продолжаются.
— Следующим уровнем поддержки окажется только сентябрь 2005 года, когда магнитное поле Земли находилось в желто-красной зоне 75 часов без перерыва, — передает официальный Telegram-канал лаборатории.
Ученые предположили, что сильные магнитные бури могут повлечь за собой резкую смену геомагнитного поля Земли. Вслед за этим может нарушиться работа технических приборов, а также ухудшиться общее самочувствие людей. Какие еще последствия влекут за собой магнитные бури — в материале «Вечерней Москвы».