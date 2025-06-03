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Маск призвал прекратить финансирование ООН из-за высказывания генсека Гутерреша

Илону Маску не понравились слава генсека ООН про цифровые платформы.

Источник: Комсомольская правда

Американский предприниматель Илон Маск призвал прекратить финансировать ООН из-за высказывания генерального секретаря организации Антониу Гутерреша.

Маск прокомментировал видео в соцсети Х, на котором Гутерреш утверждает, что цифровые платформы часто используются для введения людей в заблуждение, а также попытку посеять между ними вражду.

«Лишите ООН финансирования», — написал предприниматель в социальной сети Х.

Гутерреш также уверен, что организация должна отреагировать на такое непозволительное действие со стороны цифровых платформ. Пользователь, который выложил видео с генсеком ООН, написал, что организация якобы «объявила войну свободе слова».

Как KP.RU писал ранее, Илон Маск поддержал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, который накануне отказался блокировать каналы консерваторов из Румынии «по просьбе одной из западноевропейских стран».