Mash: Массовый сбой электричества произошел в Омске

Также 3 июня после массированной атаки беспилотников более 600 тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения. По словам главы региона Евгения Балицкого, отключение затронуло 457 населенных пунктов. Позже губернатор сообщил, что в Запорожской области началось постепенное подключение потребителей к электричеству — свет появился в 20 процентах домов региона. Впоследствии в Министерстве энергетики РФ заявили, что профильные специалисты, в том числе из дополнительных бригад из соседних регионов, оперативно приступили к аварийным работам, благодаря чему вскоре подачу тока удалось восстановить.