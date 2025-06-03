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Mash: Массовый сбой электричества произошел в Омске

Массовый сбой электричества произошел в Омске: часть города оказалась без света. Об этом во вторник, 3 июня, сообщает Telegram-канал Mash.

Массовый сбой электричества произошел в Омске: часть города оказалась без света. Об этом во вторник, 3 июня, сообщает Telegram-канал Mash.

Местные жители сообщили, что перед отключением электроэнергии сначала раздался гул, а затем звук, напоминающий взрыв.

«Россети» ранее предупреждали о режиме повышенной готовности в связи с прогнозируемыми грозами, ливнями и сильным ветром, передает Telegram-канал.

Также 3 июня после массированной атаки беспилотников более 600 тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения. По словам главы региона Евгения Балицкого, отключение затронуло 457 населенных пунктов. Позже губернатор сообщил, что в Запорожской области началось постепенное подключение потребителей к электричеству — свет появился в 20 процентах домов региона. Впоследствии в Министерстве энергетики РФ заявили, что профильные специалисты, в том числе из дополнительных бригад из соседних регионов, оперативно приступили к аварийным работам, благодаря чему вскоре подачу тока удалось восстановить.