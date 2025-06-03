Магнитная буря на Земле продолжается 3 июня

Как отмечают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, продолжительность непрерывных геомагнитных возмущения стала рекордной с 2017 года. В апреле 2017 года продолжительность магнитных бурь составила 69 часов. «Исключительно длинная серия непрерывных геомагнитных бурь и возмущений, запущенная утром 1 июня с приходом к Земле выброса массы от вспышки 31 мая, продолжается уже около 66 часов и пока не прекратилась», — говорится в сообщении.