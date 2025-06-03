В Росавиации показали фюзеляж первого опытного образца ТВРС-44 «Ладога»

Представитель Росавиации Артем Кореняко опубликовал в своем Telegram-канале снимок фюзеляжа первого опытного регионального турбовинтового самолета ТВРС-44 «Ладога».
По его информации, фюзеляж воздушного судна, который был собран на самарском заводе «Авиакор» в начале года, запечатлели 3 июня на производственной площадке Уральского завода гражданской авиации.
«позже доставлен на УЗГА для сборки прототипа “Ладоги”», — добавил Кореняко.
Отметим, что самолеты ТВРС-44 «Ладога» (ТВРС — турбовинтовой региональный самолет на 44 пассажира) предназначены для местных региональных авиалиний и призваны прийти на смену устаревшим самолетам Ан и Як.