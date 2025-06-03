Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Росавиации показали фюзеляж первого опытного образца ТВРС-44 «Ладога»

Соответствующим снимком поделился пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Источник: Аргументы и факты

Представитель Росавиации Артем Кореняко опубликовал в своем Telegram-канале снимок фюзеляжа первого опытного регионального турбовинтового самолета ТВРС-44 «Ладога».

По его информации, фюзеляж воздушного судна, который был собран на самарском заводе «Авиакор» в начале года, запечатлели 3 июня на производственной площадке Уральского завода гражданской авиации.

«позже доставлен на УЗГА для сборки прототипа “Ладоги”», — добавил Кореняко.

Отметим, что самолеты ТВРС-44 «Ладога» (ТВРС — турбовинтовой региональный самолет на 44 пассажира) предназначены для местных региональных авиалиний и призваны прийти на смену устаревшим самолетам Ан и Як.