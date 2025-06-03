Легендарный боец с позывным Рокот будет вести передачу про СВО

Филимонов потерял ногу, подорвавшись на мине во время боевых действий за Мариуполь, но захотел вернуться в зону СВО. Он стал Героем России и своим примером ежедневно доказывает, что жизнь продолжается и после тяжёлого ранения. Сейчас военнослужащему 30 лет, его малая родина — город Кяхта Республики Бурятия. Филимонов показал в соцсети, как смог адаптироваться к протезу и не упасть духом. Соведущей военного в новой программе станет журналистка Наталья Попова. Сам Рокот уже рассказал, что безумно рад получить столь необычный опыт в телевизионной студии.