Легендарный боец с позывным Рокот будет вести передачу про СВО

«О том, как ветеранам спецоперации помогают найти себя в мирной жизни, новая программа на Первом канале “Будем жить”. Смотрите её уже с 15 июня. Это передача о самых важных вопросах и проблемах, которые волнуют наших бойцов и их родных, в том числе — трудоустройство, чтобы наши защитники продолжали чувствовать себя нужными и могли заботиться о своих семьях», — подтвердили на Первом канале.
Филимонов потерял ногу, подорвавшись на мине во время боевых действий за Мариуполь, но захотел вернуться в зону СВО. Он стал Героем России и своим примером ежедневно доказывает, что жизнь продолжается и после тяжёлого ранения. Сейчас военнослужащему 30 лет, его малая родина — город Кяхта Республики Бурятия. Филимонов показал в соцсети, как смог адаптироваться к протезу и не упасть духом. Соведущей военного в новой программе станет журналистка Наталья Попова. Сам Рокот уже рассказал, что безумно рад получить столь необычный опыт в телевизионной студии.
Ранее Life.ru писал, что 18-летний боец из Бурятии с позывным Росомаха представлен к званию Героя России. Солдат провёл более 3 месяцев в одиночку во вражеском окружении в зоне СВО. Он попал в тыл к противнику во время выполнения боевого задания. Сейчас военный собирается продолжить службу в ВС РФ.