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Фидан: делегации России и Украины прибыли на встречу в Стамбуле подготовленными

Глава МИД Турции заявил, что обе стороны переговорного процесса были нацелены на результат.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что делегации России и Украины прибыли на второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня подготовленными. Об этом турецкий дипломат заявил в интервью гостелеканалу TRT Haber.

«Была нацеленность на результат», — сказал Хакан о настрое российской и украинской сторон.

Напомним, второй раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся 2 июня, место встречи не изменилось — Стамбул.

О том, кто одержал победу в переговорном процессе в июне, и о чем же договорились участники встречи в Турции, читайте в материале на сайте KP.RU.