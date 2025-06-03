Фидан: делегации России и Украины прибыли на встречу в Стамбуле подготовленными

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что делегации России и Украины прибыли на второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня подготовленными. Об этом турецкий дипломат заявил в интервью гостелеканалу TRT Haber.
«Была нацеленность на результат», — сказал Хакан о настрое российской и украинской сторон.
Напомним, второй раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся 2 июня, место встречи не изменилось — Стамбул.
О том, кто одержал победу в переговорном процессе в июне, и о чем же договорились участники встречи в Турции, читайте в материале на сайте KP.RU.