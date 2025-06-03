Нового президента избрали в Южной Корее

Своей целью новый президент назвал добиться мира на Корейском полуострове через диалог с КНДР. На дебатах Ли также подчеркнул важность союза с США, назвав его основой внешней политики Сеула. При этом он выступил против чрезмерной враждебности в отношении России и Китая, призывая к более сбалансированному подходу.