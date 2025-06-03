Нового президента избрали в Южной Корее — победу на выборах во вторник, 3 июня, одержал кандидат от оппозиционной демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен.
Своей целью новый президент назвал добиться мира на Корейском полуострове через диалог с КНДР. На дебатах Ли также подчеркнул важность союза с США, назвав его основой внешней политики Сеула. При этом он выступил против чрезмерной враждебности в отношении России и Китая, призывая к более сбалансированному подходу.
— Лучшая стратегия — это побеждать без войны, — цитирует Ли Чжэ Мена РИА Новости.
Тем не менее, у страны накаляется конфликт с КНДР. Ранее агентство Yonhap сообщило, что США и Республика Корея проводили учения с боевыми стрельбами на полигоне Сынчжин, расположенном в 25 километрах от границы с КНДР, с участием 160 единиц техники, включая танки, вертолеты и самолеты.
Недавно в Польше также выбрали нового президента. Им стал Кароль Навроцкий, он представляет оппозиционную партию «Право и справедливость». Ранее политик одержал победу во втором туре гонки за пост лидера страны.