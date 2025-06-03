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Орбан: Украина «высосет» из Евросоюза каждый евро в случае присоединения

Украина в случае присоединения к Европейскому союзу (ЕС) «высосет» из объединения «каждый евро», который можно было бы потратить на поддержку семей, фермеров и промышленности. Об этом во вторник, 3 июня, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальной сети Facebook*.

Украина в случае присоединения к Европейскому союзу (ЕС) «высосет» из объединения «каждый евро», который можно было бы потратить на поддержку семей, фермеров и промышленности. Об этом во вторник, 3 июня, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальной сети Facebook*.

По словам главы венгерского правительства, уже спустя 10 лет ему будет невозможно ответить перед своей совестью, если сейчас он не сделает все возможное, чтобы защитить ЕС от вступления Украины.

— Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, — подчеркнул Орбан.

Он также заявил, что поспешное присоединение Украины к объединению представляет собой «самую большую» угрозу для национальных интересов Венгрии. Премьер-министр также раскритиковал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за призыв ускорить вступление Украины в ЕС, назвав слова политика позором. Кроме того, Орбан заявил, что присоединение Киева к объединению может дать «карт-бланш» на продолжение военного конфликта в стране, которая в настоящее время не имеет четких границ и суверенитета.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.