Орбан: Украина «высосет» из Евросоюза каждый евро в случае присоединения

Он также заявил, что поспешное присоединение Украины к объединению представляет собой «самую большую» угрозу для национальных интересов Венгрии. Премьер-министр также раскритиковал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за призыв ускорить вступление Украины в ЕС, назвав слова политика позором. Кроме того, Орбан заявил, что присоединение Киева к объединению может дать «карт-бланш» на продолжение военного конфликта в стране, которая в настоящее время не имеет четких границ и суверенитета.