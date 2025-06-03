Новые замеры магнитных свойств мюона подтвердили отсутствие в них «новой физики»

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Физики из научной коллаборации Muon g-2 опубликовали финальные результаты сверхточных замеров аномального магнитного момента мюона (АМММ). Новые данные совпали с недавно опубликованными теоретическими расчетами, что подтвердило отсутствие следов «новой физики» в свойствах этих частиц, на который ранее указывал промежуточный анализ замеров Muon g-2, сообщила пресс-служба Института ядерной физики СО РАН.
«Удалось снизить все неточности эксперимента на беспрецедентном уровне. Над экспериментом трудилась международная коллаборация из 200 физиков многих стран мира, в том числе из России, из нашего института. На данный момент — это самое точное измерение аномального магнитного момента мюона. В ближайшие десять лет на ускорительном комплексе J-PARC планируют сделать свое измерение и, возможно, побить рекорд Фермилаб, но это еще очень далекое будущее», — пояснил заместитель директора ИЯФ СО РАН Иван Логашенко, чьи слова приводит пресс-служба института.
Как отмечают ученые, последние несколько десятилетий физики активно изучают аномалии в магнитных свойствах мюона, тяжелого собрата электрона. Некоторые ученые предполагают, что эти частицы взаимодействуют с магнитными полями не так, как на это указывают расчеты, построенные на базе замеров магнитных характеристик электронов. Первые намеки на наличие подобных расхождений были открыты еще в прошлом веке при помощи ускорителя AGS в американской Брукхевенской национальной лаборатории.
Два года назад физики, работающие в рамках проекта Muon g-2 в американской лаборатории Ферми, опубликовали первые промежуточные результаты максимально точных замеров АМММ. Результаты этих замеров впервые значимым образом разошлись с предсказаниями теории. Это породило дополнительный интерес к поискам «новой физики» в свойствах мюонов, а также заставило физиков-теоретиков более точно перепроверить выкладки Стандартной модели, описывающие магнитные характеристики этих частиц.
«С того времени появились новые данные, которые показали, что мы не все понимали в предыдущих расчетах. В совокупности свежие расчеты сдвинули предсказание АМММ ближе к замерам 2023 г. Окончательный результат измерения АМММ согласуется с двумя промежуточными результатами, и на сегодняшний день экспериментальное значение АМММ прекрасно согласуется с предсказанием Стандартной модели, сделанным как по результатам суперкомпьютерных вычислений, так и по данным, полученным в ИЯФ», — добавил Логашенко.
Дальнейшие проверки такого рода, как отметил ученый, осложняются тем, что пока точность теоретических предсказаний в несколько раз ниже, чем у экспериментальных данных. При этом российские физики надеются, что проводимые ими опыты на коллайдере ВЭПП-2000 помогут увеличить точность расчета АМММ в несколько раз, что позволит проверить Стандартную модель на сверхмалых масштабах, уступающих по размерам протону в тысячи раз.