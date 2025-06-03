Новые замеры магнитных свойств мюона подтвердили отсутствие в них «новой физики»

«С того времени появились новые данные, которые показали, что мы не все понимали в предыдущих расчетах. В совокупности свежие расчеты сдвинули предсказание АМММ ближе к замерам 2023 г. Окончательный результат измерения АМММ согласуется с двумя промежуточными результатами, и на сегодняшний день экспериментальное значение АМММ прекрасно согласуется с предсказанием Стандартной модели, сделанным как по результатам суперкомпьютерных вычислений, так и по данным, полученным в ИЯФ», — добавил Логашенко.