Минобороны США использует данные о боях на Украине для оценки конфликта в АТР

Замначальника штаба Сухопутных войск США Джозеф Райан заявил, что американские военные извлекают уроки из боевых действий на Украине. На основе получаемой информации они оценивают потенциальный конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
«Мы пытаемся провести определенную экстраполяцию. Оценить происходящее в Индо-Тихоокеанском регионе и то, как сегодняшние вызовы на Украине и в России были бы применимы в отношении боевых действий в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал он во время конференции, которая организована столичным Центром за новую американскую безопасность.
Райан подчеркнул, что военные США также помогают профильным ведомствам, чьи сотрудники особо следят за государственной границей и не дают нелегальным мигрантам проникнуть на территорию Штатов.
«Мы также пытаемся экстраполировать выученные на Украине уроки на другие театры военных действий сегодня или в будущем, например на Ближний Восток», — сказал спикер.
Кроме того, Пентагон хочет модернизировать Сухопутные войска США. Однако, по мнению Райана, от этого роль сухопутный войск в каких-либо боевых действиях не изменится кардинально.
Как KP.RU писал ранее, в конце мая стало известно, что Минобороны США заключило контракт на сумму более 1 млрд долларов на разработку и оснащение оборудования для «Быстрого глобального удара».