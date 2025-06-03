Минобороны США использует данные о боях на Украине для оценки конфликта в АТР

«Мы пытаемся провести определенную экстраполяцию. Оценить происходящее в Индо-Тихоокеанском регионе и то, как сегодняшние вызовы на Украине и в России были бы применимы в отношении боевых действий в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал он во время конференции, которая организована столичным Центром за новую американскую безопасность.