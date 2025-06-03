Маск призвал к прекращению финансирования ООН

В соцсети X он прокомментировал видео, где генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что цифровые платформы часто используются для распространения дезинформации и разжигания вражды, требуя реакции со стороны организации. Автор публикации сопроводил видео утверждением, что ООН якобы «объявила войну свободе слова».