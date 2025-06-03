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Маск призвал к прекращению финансирования ООН

Американский предприниматель Илон Маск призвал прекратить финансирование ООН. Об этом он высказался во вторник, 3 июня, в личном блоге.

Американский предприниматель Илон Маск призвал прекратить финансирование ООН. Об этом он высказался во вторник, 3 июня, в личном блоге.

В соцсети X он прокомментировал видео, где генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что цифровые платформы часто используются для распространения дезинформации и разжигания вражды, требуя реакции со стороны организации. Автор публикации сопроводил видео утверждением, что ООН якобы «объявила войну свободе слова».

— Лишите ООН финансирования, — ответил Маск на видео.

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за назначение бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок председателем 80-й сессии этого органа.

Выдвижение политика на должность вызвало множество обсуждений. По мнению издания Focus, назначение Бербок на пост главы Генассамблеи ООН может лишить Германию места в Совете Безопасности организации.

В свою очередь первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что принятое Германией решение предложить на пост Бербок является плевком в сторону организации.