Маск назвал отвратительной мерзостью бюджетный законопроект команды Трампа

«Извините, но я больше не могу этого выносить. Этот огромный, возмутительный, свинский законопроект о расходах Конгресса — отвратительная мерзость. Позор тем, кто за него голосовал: вы знаете, что вы поступили неправильно. Вы знаете это. Это значительно увеличит и без того гигантский дефицит бюджета до 2,5 триллиона долларов (!!!) и обременит граждан Америки непосильным долгом», — написал он.
Маск добавил, что Конгресс делает Америку банкротом.
В Белом доме оперативно отреагировали на заявление Маска, подтвердив, что президент Дональд Трамп осведомлён о его позиции. Этот публичный демарш одного из самых влиятельных бизнесменов мира может создать дополнительные сложности для администрации в продвижении спорного законопроекта, особенно учитывая растущую озабоченность экономистов масштабами бюджетного дефицита США.
Ранее Илон Маск объявил о завершении своей государственной службы в департаменте эффективности правительства Штатов (DOGE). При этом он подчеркнул, что хотел бы и дальше поддерживать контакт с главой Белого дома, оставаясь для него верным соратником.