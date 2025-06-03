Дюжаррик: ООН скорбит из-за гибели мирных граждан в конфликте России и Украины

Организация Объединенных Наций (ООН) скорбит из-за гибели всех мирных граждан в военном конфликте между Россией и Украиной. Об этом во вторник, 3 июня, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя теракты киевского режима на железной дороге в Брянской и Курской областях.
— Мы скорбим о гибели всех гражданских лиц в этом конфликте, — передает слова Дюжаррик РИА Новости.
Ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение железнодорожного моста.
Тогда же в Брянской области неизвестные подорвали мост, под которым в тот момент шел пассажирский поезд. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что в результате случившегося погибли семь человек. Губернатор региона Александр Богомаз позже сообщил, что семьи жертв происшествия получат компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей. «Вечерняя Москва» рассказала о подробностях трагедии.