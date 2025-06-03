Врач назвал главные мифы о болезнях глаз

По данным Всемирной организации здравоохранения, 2,2 млрд людей имеют те или иные проблемы со зрением. Только официально они есть у 16 миллионов россиян. К счастью, современная медицина позволяет предотвратить негативные последствия и потерю зрения почти в 80% случаев. Однако в обществе устойчивы мифы, которые часто мешают людям решиться на лечение или приводят к прогрессированию болезней.
Правда ли, что близорукость развивается в результате того, что глаз удлиняется? У всех ли людей после 45 лет обязательно разовьется возрастная дальнозоркость? На эти и многие другие вопросы ответили эксперты.
«Близорукость, или миопия, — это когда человек чаще всего неплохо видит вблизи, но плохо вдаль, — рассказывает врач-офтальмохирург Дамири Отхозория. — При близорукости глаз имеет неправильную анатомию — он действительно вытягивается в длину». Недавно были опубликованы результаты международного исследования, согласно которому Россия попала в топ-3 стран с самой высокой распространенностью миопии (близорукости). Объяснений этому несколько. Например, улучшение качества диагностики (хотя при этом мы находимся в этом топе по соседству с Африкой). В то же время главная причина — распространение гаджетов, которые приучили нас концентрировать взгляд на экранах. Особенно беспокоит то, что в последние годы наблюдается рост заболеваемости близорукостью среди молодежи. И вот тут специалисты видят три основные причины: наследственная предрасположенность, несоблюдение режима зрительной нагрузки и (то самое) повсеместное использование цифровых устройств.
Эта проблема чаще всего решается с помощью плюсовых очков или контактных линз. Кстати, в народе живо убеждение, что если носить очки с неподходящими диоптриями, зрение ухудшится. Доктор Отхозария отмечает, что это справедливо лишь в том случае, если человек со зрением −2 начнет носить очки на −5. Если разница не столь велика, проблем не будет.
Однако помимо очков есть и современные методы лечения. Например, лазерная коррекция. Первая такая операция была проведена 40 лет назад в Германии. Лазерная коррекция зрения — это процедура, которая изменяет форму роговицы, восстанавливая четкость зрения. С помощью лазера создается новый оптический профиль роговицы, благодаря чему световые лучи правильно фокусируются на сетчатке. В результате человек больше не нуждается в очках или линзах. Врачи отмечают, что с этим вмешательством связано множество мифов. Например, что результат лазерной коррекции — временный, в дальнейшем потребуется повторная операция. Это не так. Главная цель операции — добиться того, чтобы близорукость больше не прогрессировала. Однако эксперты отмечают, что такую операцию лучше делать до 45 лет — дальше это уже не имеет особого смысла. Кстати, многие откладывают ее, полагаясь на то, что со временем у всех разовьется возрастная дальнозоркость — а значит, близорукость будет уже не страшна. И это — тоже миф. «Если у ребенка или молодого человека зрение −6, оно останется с ним и после 40 лет. И с возрастом просто придется иметь двое очков — для исправления и близорукости, и дальнозоркости. Исключение — молодые люди со зрением −1,5−2, они с возрастом изменений не заметят».
Если говорить о дальнозоркости, то различают патологическую гиперметропию (она может развиться в любом возрасте) и возрастную. Пресбиопия, или возрастная дальнозоркость, — это когда утрачивается способность видеть вдаль из-за изменения хрусталика.
Еще одно популярное офтальмологическое заболевание — астигматизм. Он может сочетаться с близорукостью или дальнозоркостью, а иногда развивается сам по себе. Астигматизм — это плохое зрение на всех расстояниях. То, что дальнозоркость с возрастом разовьется у всех — правда. «У кого-то она может начаться в 38 лет, а у кого-то — в 50, но сия участь ждет всех. Избежать развития дальнозоркости после 40 лет невозможно никак», — говорит офтальмохирург Константин Руссков.
Очки после 45 — приговор или нет? «Иногда нужно отталкиваться от зрительных потребностей — водим ли мы автомобиль, работаем ли на компьютере, часто ли читаем. Если мы активны, хотим больше независимости, очки — не всегда выбор пациентов», — говорит доктор Руссков.
Один из вариантов решения проблемы в этой ситуации — имплантация дополнительной линзы между роговицей и хрусталиком, что позволит вернуть зрение на 7−10 лет, не нарушая анатомию глаза. Такие имплантируемые линзы называются интраокулярными. Впоследствии их убирают, и можно рассмотреть вариант замены хрусталика.
Еще одно возрастное заболевание — катаракта (в переводе с греческого катаракта — водопад) — развивается в большинстве случаев к 50 годам. В этом возрасте уже каждый 6-й имеет те или иные признаки помутнения хрусталика. Человеку кажется, что он смотрит будто через мутное стекло.
— Снижение качества зрения с годами происходит постепенно и безболезненно. Можно наблюдать развитие катаракты по картинам Клода Моне — сначала они яркие и живые, но постепенно «угасают». Основная причина катаракты — возраст. Но причиной также могут быть травмы и некоторые лекарства (прежде всего гормональные), — говорит Руссков.
Единственный эффективный метод лечения катаракты сегодня — хирургическое вмешательство. Есть малотравматичные методы, например ультразвуковая факоэмульсификация.
Эксперты напоминают, что за зрением нужно следить с детства. Кстати, то, что плохое зрение родителей обязательно передастся детям по наследству, — миф. И все же чем раньше будет выявлено офтальмологическое заболевание, тем больше шансов на его успешное лечение.