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Врач назвал главные мифы о болезнях глаз

По данным Всемирной организации здравоохранения, 2,2 млрд людей имеют те или иные проблемы со зрением.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 2,2 млрд людей имеют те или иные проблемы со зрением. Только официально они есть у 16 миллионов россиян. К счастью, современная медицина позволяет предотвратить негативные последствия и потерю зрения почти в 80% случаев. Однако в обществе устойчивы мифы, которые часто мешают людям решиться на лечение или приводят к прогрессированию болезней.

Правда ли, что близорукость развивается в результате того, что глаз удлиняется? У всех ли людей после 45 лет обязательно разовьется возрастная дальнозоркость? На эти и многие другие вопросы ответили эксперты.

«Близорукость, или миопия, — это когда человек чаще всего неплохо видит вблизи, но плохо вдаль, — рассказывает врач-офтальмохирург Дамири Отхозория. — При близорукости глаз имеет неправильную анатомию — он действительно вытягивается в длину». Недавно были опубликованы результаты международного исследования, согласно которому Россия попала в топ-3 стран с самой высокой распространенностью миопии (близорукости). Объяснений этому несколько. Например, улучшение качества диагностики (хотя при этом мы находимся в этом топе по соседству с Африкой). В то же время главная причина — распространение гаджетов, которые приучили нас концентрировать взгляд на экранах. Особенно беспокоит то, что в последние годы наблюдается рост заболеваемости близорукостью среди молодежи. И вот тут специалисты видят три основные причины: наследственная предрасположенность, несоблюдение режима зрительной нагрузки и (то самое) повсеместное использование цифровых устройств.

Эта проблема чаще всего решается с помощью плюсовых очков или контактных линз. Кстати, в народе живо убеждение, что если носить очки с неподходящими диоптриями, зрение ухудшится. Доктор Отхозария отмечает, что это справедливо лишь в том случае, если человек со зрением −2 начнет носить очки на −5. Если разница не столь велика, проблем не будет.

Однако помимо очков есть и современные методы лечения. Например, лазерная коррекция. Первая такая операция была проведена 40 лет назад в Германии. Лазерная коррекция зрения — это процедура, которая изменяет форму роговицы, восстанавливая четкость зрения. С помощью лазера создается новый оптический профиль роговицы, благодаря чему световые лучи правильно фокусируются на сетчатке. В результате человек больше не нуждается в очках или линзах. Врачи отмечают, что с этим вмешательством связано множество мифов. Например, что результат лазерной коррекции — временный, в дальнейшем потребуется повторная операция. Это не так. Главная цель операции — добиться того, чтобы близорукость больше не прогрессировала. Однако эксперты отмечают, что такую операцию лучше делать до 45 лет — дальше это уже не имеет особого смысла. Кстати, многие откладывают ее, полагаясь на то, что со временем у всех разовьется возрастная дальнозоркость — а значит, близорукость будет уже не страшна. И это — тоже миф. «Если у ребенка или молодого человека зрение −6, оно останется с ним и после 40 лет. И с возрастом просто придется иметь двое очков — для исправления и близорукости, и дальнозоркости. Исключение — молодые люди со зрением −1,5−2, они с возрастом изменений не заметят».

Если говорить о дальнозоркости, то различают патологическую гиперметропию (она может развиться в любом возрасте) и возрастную. Пресбиопия, или возрастная дальнозоркость, — это когда утрачивается способность видеть вдаль из-за изменения хрусталика.

Еще одно популярное офтальмологическое заболевание — астигматизм. Он может сочетаться с близорукостью или дальнозоркостью, а иногда развивается сам по себе. Астигматизм — это плохое зрение на всех расстояниях. То, что дальнозоркость с возрастом разовьется у всех — правда. «У кого-то она может начаться в 38 лет, а у кого-то — в 50, но сия участь ждет всех. Избежать развития дальнозоркости после 40 лет невозможно никак», — говорит офтальмохирург Константин Руссков.

Очки после 45 — приговор или нет? «Иногда нужно отталкиваться от зрительных потребностей — водим ли мы автомобиль, работаем ли на компьютере, часто ли читаем. Если мы активны, хотим больше независимости, очки — не всегда выбор пациентов», — говорит доктор Руссков.

Один из вариантов решения проблемы в этой ситуации — имплантация дополнительной линзы между роговицей и хрусталиком, что позволит вернуть зрение на 7−10 лет, не нарушая анатомию глаза. Такие имплантируемые линзы называются интраокулярными. Впоследствии их убирают, и можно рассмотреть вариант замены хрусталика.

Еще одно возрастное заболевание — катаракта (в переводе с греческого катаракта — водопад) — развивается в большинстве случаев к 50 годам. В этом возрасте уже каждый 6-й имеет те или иные признаки помутнения хрусталика. Человеку кажется, что он смотрит будто через мутное стекло.

— Снижение качества зрения с годами происходит постепенно и безболезненно. Можно наблюдать развитие катаракты по картинам Клода Моне — сначала они яркие и живые, но постепенно «угасают». Основная причина катаракты — возраст. Но причиной также могут быть травмы и некоторые лекарства (прежде всего гормональные), — говорит Руссков.

Единственный эффективный метод лечения катаракты сегодня — хирургическое вмешательство. Есть малотравматичные методы, например ультразвуковая факоэмульсификация.

Эксперты напоминают, что за зрением нужно следить с детства. Кстати, то, что плохое зрение родителей обязательно передастся детям по наследству, — миф. И все же чем раньше будет выявлено офтальмологическое заболевание, тем больше шансов на его успешное лечение.