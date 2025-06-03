Врач назвал главные мифы о болезнях глаз

Однако помимо очков есть и современные методы лечения. Например, лазерная коррекция. Первая такая операция была проведена 40 лет назад в Германии. Лазерная коррекция зрения — это процедура, которая изменяет форму роговицы, восстанавливая четкость зрения. С помощью лазера создается новый оптический профиль роговицы, благодаря чему световые лучи правильно фокусируются на сетчатке. В результате человек больше не нуждается в очках или линзах. Врачи отмечают, что с этим вмешательством связано множество мифов. Например, что результат лазерной коррекции — временный, в дальнейшем потребуется повторная операция. Это не так. Главная цель операции — добиться того, чтобы близорукость больше не прогрессировала. Однако эксперты отмечают, что такую операцию лучше делать до 45 лет — дальше это уже не имеет особого смысла. Кстати, многие откладывают ее, полагаясь на то, что со временем у всех разовьется возрастная дальнозоркость — а значит, близорукость будет уже не страшна. И это — тоже миф. «Если у ребенка или молодого человека зрение −6, оно останется с ним и после 40 лет. И с возрастом просто придется иметь двое очков — для исправления и близорукости, и дальнозоркости. Исключение — молодые люди со зрением −1,5−2, они с возрастом изменений не заметят».