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«АвтоВАЗ» готовится представить на ПМЭФ первый кроссовер своей разработки

Предприятие также презентует модель Lada Iskra.

Источник: Аргументы и факты

Автоконцерн «АвтоВАЗ» анонсировал презентацию нового кроссовера, который был разработан специалистами предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новинка будет представлена 18 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Кроме первого кроссовера собственной разработки, предприятие покажет еще одну новинку, а также модель Lada Iskra, серийный выпуск которой планируется в июле 2025 года — в честь дня рождения «АвтоВАЗа».

Ранее АвтоВАЗ предупредил владельцев Lada о мошеннических схемах. Данные множества автовладельцев оказались в даркнете.