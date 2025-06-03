«АвтоВАЗ» готовится представить на ПМЭФ первый кроссовер своей разработки

Автоконцерн «АвтоВАЗ» анонсировал презентацию нового кроссовера, который был разработан специалистами предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Новинка будет представлена 18 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Кроме первого кроссовера собственной разработки, предприятие покажет еще одну новинку, а также модель Lada Iskra, серийный выпуск которой планируется в июле 2025 года — в честь дня рождения «АвтоВАЗа».
Ранее АвтоВАЗ предупредил владельцев Lada о мошеннических схемах. Данные множества автовладельцев оказались в даркнете.