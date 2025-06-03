Сейсмолог посоветовал отложить поездки в Турцию из-за возможных землетрясений

Поездки на турецкие курорты стоит отложить в ближайшее время из-за вероятных землетрясений. Об этом заявил сейсмолог Александр Жигалин, комментируя недавние происшествия в Мармарисе.
Землетрясение на турецком курорте, популярном среди россиян, не привело к значительным разрушениям. Однако эксперты предупреждают о вероятности повторных подземных толчков, поэтому рекомендуется соблюдать осторожность.
— Все-таки сейчас лучше не ломиться в Турцию отдыхать, особенно с детьми. Есть очень много мест, где спокойнее. То есть подальше от этого пояса, который проходит к Тихому океану. Это вообще очень беспокойная часть Земли. Лучше воздержаться сейчас, сдать или перенести путевки, — рассказал Александр Жигалин в разговоре с Life.ru.
На юге Турции 3 июня произошло землетрясение магнитудой 5,9, эпицентр которого находился в Эгейском море недалеко от курорта Мармарис. Подземные толчки были зафиксированы в 02:17 по московскому времени, в результате пострадали 69 человек, а 14-летняя девочка скончалась в больнице.