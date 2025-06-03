Сейсмолог посоветовал отложить поездки в Турцию из-за возможных землетрясений

— Все-таки сейчас лучше не ломиться в Турцию отдыхать, особенно с детьми. Есть очень много мест, где спокойнее. То есть подальше от этого пояса, который проходит к Тихому океану. Это вообще очень беспокойная часть Земли. Лучше воздержаться сейчас, сдать или перенести путевки, — рассказал Александр Жигалин в разговоре с Life.ru.