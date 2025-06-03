Кандидат в президенты Южной Кореи от правящей партии Мун Су признал поражение

Консервативный кандидат на пост президента Южной Кореи от правящей партии Ким Мун Су, который уступил на прошедших выборах первенство политику от демократов, признал свое поражение. По данным агентства Yonhap, он уже поздравил своего соперника с победой.
«С уважением принимаю выбор народа… Поздравляю господина Ли Чжэ Мёна с избранием», — сказал Мун Су во время ночной пресс-конференции в штаб-квартире партии «Гражданская сила» в районе Сеула Ёыйдо.
Он от всей души поблагодарил граждан, которые оказали ему поддержку и были с ним до конца. Политик подчеркнул, что особую благодарность он, конечно же, выражает своим однопартийцам, которые избрали его и «боролись» вместе с ним.
Как KP.RU писал ранее, 29−30 мая в Южной Корее стартовало досрочное голосование на президентских выборах. Основная дата мероприятия была назначена на 3 июня. Этот день стал выходным для местных жителей.