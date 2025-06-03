Финские солдаты проходят подготовку в условиях, где навигационная система GPS может быть недоступна во время военных действий. Об этом сообщил полковник финской армии Матти Хонко изданию Business Insider.
По его словам, военных учат использовать традиционные средства навигации — бумажные карты и компасы — чтобы сохранять боеспособность даже при выходе из строя спутниковых систем.
При этом Хонко отметил, что Финляндия не отказывается от использования GPS. Основная цель обучения — научить военных проверять информацию не полагаться слепо на данные, которые в случае сбоя могут оказаться ошибочными.
Ранее профессор Туомас Малинен заявил, что НАТО может устроить провокацию в Финляндии, обвинив в этом РФ.