Бойца из Свердловской области, ставшего инвалидом после СВО, лишили медалей

— Меня беспокоит отсутствие наград. Мне говорили, что документы поданы, но за год я так ничего и не получил, хотя мои товарищи уже имеют награды. Почему ко мне такое отношение — непонятно, — поделился военнослужащий в разговоре с Ura.ru.