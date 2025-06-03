Бойца из Свердловской области, ставшего инвалидом после СВО, лишили медалей

Военнослужащий из Свердловской области, получивший тяжелое ранение в боях за Донбасс, остался без обещанных наград и государственной поддержки. Несмотря на представление к медалям, они так и не были вручены, в отличие от его сослуживцев.
История бойца стала известна весной 2025 года. Он отправился на фронт, оставив годовалого ребенка, и в августе 2024 года получил тяжелое ранение, приведшее к ампутации левой стопы и множественным осколочным повреждениям правой ноги.
После операции у него развились фантомные боли. Несмотря на обещания, государство не предоставило ему протез, и он был вынужден приобрести его за собственные средства, потратив почти все свои сбережения.
Боец все же принял решение вернуться на передовую, отказавшись от гражданской жизни. Теперь он занимается подготовкой штурмовых подразделений и руководит их действиями в боевых операциях. По его словам, в нынешних условиях его опыт и навыки гораздо нужнее армии, чем в мирной жизни.
— Меня беспокоит отсутствие наград. Мне говорили, что документы поданы, но за год я так ничего и не получил, хотя мои товарищи уже имеют награды. Почему ко мне такое отношение — непонятно, — поделился военнослужащий в разговоре с Ura.ru.
Это не первый случай в регионе за последнее время: ранее работники управления социальной политики Екатеринбурга приняли решение отказать раненому участнику спецоперации, который стал инвалидом, в положенных выплатах.