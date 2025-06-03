«Размером с кошку»: биолог Веймелке заснял на камeру внушительных размеров рeдкую крысу

Впервые чешскому биологу Франтишеку Веймелке удалось заснять на камеру редкую субальпийскую шерстистую крысу, о чём сообщает Newatlas. Этот грызун, достигающий в длину 85 см и весом около 2 кг, был обнаружен в горных лесах Новой Гвинеи, на высоте свыше 3200 метров. За последние три десятилетия этот вид наблюдался всего один раз, и ранее его описание базировалось исключительно на музейных экспонатах.
Mallomys istapantap — ночной и крайне осторожный грызун, что существенно затрудняет его изучение. Одна особь была найдена мертвой — её убила охотничья собака. Учёные впервые смогли задокументировать поведение и особенности жизни этой крысы при помощи камер-ловушек, установленных на горе Вильгельм.
Эти грызуны обитают в экстремальных климатических условиях и приспособились к холоду благодаря плотному меху и крупным размерам тела. Биологи предполагают, что их миграция в высокогорные районы связана с борьбой за ресурсы. Это открытие стало настоящим прорывом, поскольку речь идёт об одном из самых крупных представителей семейства мышиных, что делает его важным объектом для изучения дикой природы Новой Гвинеи.