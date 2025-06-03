«Размером с кошку»: биолог Веймелке заснял на камeру внушительных размеров рeдкую крысу

Впервые чешскому биологу Франтишеку Веймелке удалось заснять на камеру редкую субальпийскую шерстистую крысу, о чём сообщает Newatlas. Этот грызун, достигающий в длину 85 см и весом около 2 кг, был обнаружен в горных лесах Новой Гвинеи, на высоте свыше 3200 метров. За последние три десятилетия этот вид наблюдался всего один раз, и ранее его описание базировалось исключительно на музейных экспонатах.