В Госдуме предложили новые методы борьбы с липовыми экзаменами мигрантов

Депутаты Государственной думы разрабатывают новые меры для повышения прозрачности процесса сдачи экзаменов мигрантами и иностранцами. Об этом сайту телеканала «Звезда» сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.
Среди предложенных инициатив — проведение экзаменов на защищенных платформах, таких как «Госуслуги», с обязательным использованием биометрии. Это позволит исключить подставных лиц и повторное прохождение тестирования.
Горячева отметила, что из системы уже исключаются недобросовестные организации, выдававшие фиктивные справки мигрантам. Однако для полного устранения возможностей фальсификации требуется цифровизация процесса с видеонаблюдением и биометрической идентификацией.
Также депутат предложила ввести повторное тестирование части мигрантов уже после выдачи документов. По ее мнению, это создаст эффект неотвратимости контроля и снизит количество нарушений.
Отдельное внимание, по словам Горячевой, следует уделить интеграции мигрантов в российскую среду, включая не только языковую подготовку, но и знакомство с культурными особенностями России. Это важно как для самих приезжих, так и для безопасности российских граждан.
Юрист Сергей Андрейцо заявил «360», что тестирование иностранцев по русскому языку проходит за их счет. В связи с этим в случае необходимости пересдачи им придется вновь платить самостоятельно.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, отменяющий экзамен по русскому языку для мигрантов.