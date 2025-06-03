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В Госдуме предложили новые методы борьбы с липовыми экзаменами мигрантов

В ГД предложили проводить экзамены для иностранцев с использованием биометрии.

Источник: Аргументы и факты

Депутаты Государственной думы разрабатывают новые меры для повышения прозрачности процесса сдачи экзаменов мигрантами и иностранцами. Об этом сайту телеканала «Звезда» сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

Среди предложенных инициатив — проведение экзаменов на защищенных платформах, таких как «Госуслуги», с обязательным использованием биометрии. Это позволит исключить подставных лиц и повторное прохождение тестирования.

Горячева отметила, что из системы уже исключаются недобросовестные организации, выдававшие фиктивные справки мигрантам. Однако для полного устранения возможностей фальсификации требуется цифровизация процесса с видеонаблюдением и биометрической идентификацией.

Также депутат предложила ввести повторное тестирование части мигрантов уже после выдачи документов. По ее мнению, это создаст эффект неотвратимости контроля и снизит количество нарушений.

Отдельное внимание, по словам Горячевой, следует уделить интеграции мигрантов в российскую среду, включая не только языковую подготовку, но и знакомство с культурными особенностями России. Это важно как для самих приезжих, так и для безопасности российских граждан.

Юрист Сергей Андрейцо заявил «360», что тестирование иностранцев по русскому языку проходит за их счет. В связи с этим в случае необходимости пересдачи им придется вновь платить самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, отменяющий экзамен по русскому языку для мигрантов.