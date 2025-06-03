Разрисованный 200-летний презерватив стал частью экспозиции музея в Амстердаме

Иллюстрированный презерватив возрастом 200 лет войдет в экспозицию выставки голландских мастеров Золотого века в Национальном музее Рейкс в Амстердаме. Об этом во вторник, 3 июня, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
Изготовленный примерно в 1830 году из овечьего аппендикса контрацептив был привезен из элитного борделя в Париже. Презерватив украшен небольшой эротической гравюрой с изображением частично обнаженной монахини, указывающей на трех священнослужителей. Иллюстрацию венчает надпись, которая переводится как «там, это мой выбор». Куратор музея Джойс Зелен отметила, что композиция изображения отсылает к греческому мифу о суде Париса, в котором троянскому принцу предлагается выбрать самую красивую из трех богинь.
— Поэтому мы считаем, что тот, кто приобрел презерватив, был довольно искушенным и хорошо образованным, — передает слова Зелен The Guardian.
Другой случай произошел в начале декабря прошлого года, когда журналист и кладоискатель из Австрии по имени Буркхарт Лист нашел около 800 картин из коллекции Ференца Хатвани, украденных немецкими нацистами в годы Второй мировой войны.