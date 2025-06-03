Разрисованный 200-летний презерватив стал частью экспозиции музея в Амстердаме

Изготовленный примерно в 1830 году из овечьего аппендикса контрацептив был привезен из элитного борделя в Париже. Презерватив украшен небольшой эротической гравюрой с изображением частично обнаженной монахини, указывающей на трех священнослужителей. Иллюстрацию венчает надпись, которая переводится как «там, это мой выбор». Куратор музея Джойс Зелен отметила, что композиция изображения отсылает к греческому мифу о суде Париса, в котором троянскому принцу предлагается выбрать самую красивую из трех богинь.