В селе Лох объявили конкурс на самый «живучий» указатель с названием из-за краж

Теперь сельчане придумали «сшить» табличку. Ткань с напечатанными черными буквами решили дополнительно усилить металлическими пластинами. По задумке создателей, эти пластины символизируют стойкость жителей: они больше не готовы мириться с постоянными кражами на въезде в деревню и, несмотря ни на что, отвечают на это творчеством и упорством.