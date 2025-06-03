В селе Лох объявили конкурс на самый «живучий» указатель с названием из-за краж

Село Лох. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ seloloch.
«Табличка на месте. Ваши ставки, сколько провисит этот знак», — подписано под фото с очередным указателем.
Ранее жители сделали знак из дерева, думая, что материал не привлечёт похитителей. Но всё оказалось напрасно, указатель провисел три дня и исчез.
«Последний раз был установлен знак на деревянной фанерке, и он продержался всего лишь три дня. Мы решили пойти ещё дальше», — приводит слова сельчан портал «Телеграфъ».
Теперь сельчане придумали «сшить» табличку. Ткань с напечатанными черными буквами решили дополнительно усилить металлическими пластинами. По задумке создателей, эти пластины символизируют стойкость жителей: они больше не готовы мириться с постоянными кражами на въезде в деревню и, несмотря ни на что, отвечают на это творчеством и упорством.
Кроме того, жители решили продавать сувенирную продукцию с названием села в магазине, чтобы желающие могли приобрести таблички легально.
«Лох в каждый дом — наша лоховская программа», — шутят местные.
Село Лох основано в 1698 году и находится в Новобурасском районе к северу от Саратова. Ранее называлось Архангельское. По данным на 2010 год, в селе проживало почти 700 человек.
Дорожные знаки с названием села Лох давно пользуются популярностью. Дорожные службы даже прикручивали их десятками болтов, но кражи продолжились. В 2023 году группа депутатов предложила переименовать село Лох, посчитав название оскорбительным и провоцирующим похитителей табличек. Сельчане обиделись и сказали, что у парламентариев должны быть дела поважнее, чем трогать исторические названия.