Pornhub остановит вещание во Франции

Работу на территории страны также прекратят и другие порносайты.
Крупнейшие порнографические платформы Pornhub, YouPorn и RedTube, принадлежащие компании Aylo, с 4 июня прекратят работу на территории Франции. Об этом заявил представитель компании. Решение связано с требованием французских властей об обязательной верификации возраста пользователей для доступа к контенту для взрослых.
«Я могу подтвердить, что Aylo приняла непростое решение приостановить доступ к своим пользовательским платформам (P-rnhub, YouP-rn, RedTube) во Франции. Завтра мы будем использовать наши платформы, чтобы напрямую обратиться к французской общественности», — цитирует представителя Pornhub агентство Reuters.
Французский регулятор цифровых и аудиовизуальных коммуникаций Arcom наделен полномочиями требовать блокировки порнографических сайтов и применять штрафные меры, если системы проверки возраста пользователей признаны недостаточными. Ведомство указывает, что ежемесячно порядка 2,3 млн несовершеннолетних обходят действующие ограничения и получают доступ к материалам для взрослых. Младший министр Франции по вопросам искусственного интеллекта и цифровых технологий Клара Шаппаз заявила в социальной сети X, что Aylo вправе прекратить работу во Франции, если не готова соблюдать национальное законодательство.