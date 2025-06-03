Pornhub остановит вещание во Франции

Французский регулятор цифровых и аудиовизуальных коммуникаций Arcom наделен полномочиями требовать блокировки порнографических сайтов и применять штрафные меры, если системы проверки возраста пользователей признаны недостаточными. Ведомство указывает, что ежемесячно порядка 2,3 млн несовершеннолетних обходят действующие ограничения и получают доступ к материалам для взрослых. Младший министр Франции по вопросам искусственного интеллекта и цифровых технологий Клара Шаппаз заявила в социальной сети X, что Aylo вправе прекратить работу во Франции, если не готова соблюдать национальное законодательство.