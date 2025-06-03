Le Figaro: Pornhub прекратит вещание для жителей Франции

Компания Aylo, владеющая порносайтами Pornhub, Redtube и YouPorn, ограничит доступ к сайтам во Франции в качестве протеста против правительственных мер по проверке возраста пользователей. Об этом во вторник, 3 июня, сообщает газета Le Figaro.
Французским пользователям вместо привычного контента будет демонстрироваться изображение Марианны — символа Франции, олицетворяющего национальный девиз «Свобода, равенство, братство». Рядом с ним разместят надпись «У свободы нет кнопки выключения».
Представитель инвестиционного фонда Ethical Capital Partners, владеющего Aylo, Соломон Фридман охарактеризовал блокировку порносайтов как протест против «символического, бесполезного и опасного законодательства».
Директор бренда Aylo Алекс Кекеси также раскритиковал проверку возраста пользователей, назвав ее «вторжением в частную жизнь» и отметив возможные риски для личных данных французов.
— Это не те решения, которые были протестированы в масштабах всей страны, — цитирует Кекеси Le Figaro.
Европейская комиссия инициировала расследование против четырех сайтов с порнографическим контентом, среди которых оказался и Pornhub из-за нарушений законодательства о защите детей от подобных материалов.