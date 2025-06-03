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Le Figaro: Pornhub прекратит вещание для жителей Франции

Компания Aylo, владеющая порносайтами Pornhub, Redtube и YouPorn, ограничит доступ к сайтам во Франции в качестве протеста против правительственных мер по проверке возраста пользователей. Об этом во вторник, 3 июня, сообщает газета Le Figaro.

Компания Aylo, владеющая порносайтами Pornhub, Redtube и YouPorn, ограничит доступ к сайтам во Франции в качестве протеста против правительственных мер по проверке возраста пользователей. Об этом во вторник, 3 июня, сообщает газета Le Figaro.

Французским пользователям вместо привычного контента будет демонстрироваться изображение Марианны — символа Франции, олицетворяющего национальный девиз «Свобода, равенство, братство». Рядом с ним разместят надпись «У свободы нет кнопки выключения».

Представитель инвестиционного фонда Ethical Capital Partners, владеющего Aylo, Соломон Фридман охарактеризовал блокировку порносайтов как протест против «символического, бесполезного и опасного законодательства».

Директор бренда Aylo Алекс Кекеси также раскритиковал проверку возраста пользователей, назвав ее «вторжением в частную жизнь» и отметив возможные риски для личных данных французов.

— Это не те решения, которые были протестированы в масштабах всей страны, — цитирует Кекеси Le Figaro.

Европейская комиссия инициировала расследование против четырех сайтов с порнографическим контентом, среди которых оказался и Pornhub из-за нарушений законодательства о защите детей от подобных материалов.