Эксперт Долгих: правила перевозки животных у авиакомпаний могут отличаться

Специалисты рекомендуют заранее проверить размеры контейнера, так как они могут отличаться у разных перевозчиков. Дно переноски должно быть водонепроницаемым, а само изделие — позволять животному свободно вставать и поворачиваться. В аэропорту питомца придется несколько раз доставать, поэтому лучше выбирать модели с верхним входом и плечевым ремнем.