Эксперт Долгих: правила перевозки животных у авиакомпаний могут отличаться

Перед авиаперелетом с питомцем необходимо внимательно изучить правила перевозки животных конкретной авиакомпании. Об этом «Газете.Ru» сообщили специалисты сервиса путешествий Туту.
По словам экспертов, даже если животное перевозится на соседнем кресле, оно должно находиться в специальной переноске. Вес питомца вместе с контейнером обычно не должен превышать 8 кг. Руководитель маркетинга авиаперевозок сервиса Туту Екатерина Долгих отметила, что переноска должна быть удобной и соответствовать требованиям авиакомпании.
Специалисты рекомендуют заранее проверить размеры контейнера, так как они могут отличаться у разных перевозчиков. Дно переноски должно быть водонепроницаемым, а само изделие — позволять животному свободно вставать и поворачиваться. В аэропорту питомца придется несколько раз доставать, поэтому лучше выбирать модели с верхним входом и плечевым ремнем.
Эксперты советуют заранее приучать животное к переноске, чтобы оно чувствовало себя комфортно во время путешествия. Также важно взвесить питомца вместе с контейнером перед покупкой билета, чтобы избежать проблем при регистрации. Некоторые авиакомпании требуют наличия непромокаемых пеленок, поэтому их стоит взять с собой.
Перед полетом стоит уточнить все требования на сайте авиакомпании, включая материал переноски и условия перевозки. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и сделает путешествие комфортным как для питомца, так и для его владельца.
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