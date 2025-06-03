Кладбище динозавров в Амурской области захотели открыть для туристов

По словам эксперта, это уникальное место станет точкой притяжения для туристов со всего мира. Палаева обратила внимание на то, что всего в 350 километрах от этого захоронения также находится еще одного скопление древних останков — Бэйпьяо в китайской провинции Ляонин. Она отметила, что так приезжающие смогут посетить сразу два уникальных места.