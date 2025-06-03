Кладбище динозавров в Амурской области захотели открыть для туристов

Уникальное кладбище динозавров, которое находится в черте города Благовещенска, необходимо добавить в реестр объектов научно-популярного туризма и сделать открытым для посещения. Об этом заявила глава проектов департамента маркетинга амурского агентства гостеприимства Ирина Палаева.
По словам эксперта, это уникальное место станет точкой притяжения для туристов со всего мира. Палаева обратила внимание на то, что всего в 350 километрах от этого захоронения также находится еще одного скопление древних останков — Бэйпьяо в китайской провинции Ляонин. Она отметила, что так приезжающие смогут посетить сразу два уникальных места.
— То есть турист приедет в Благовещенск, поучаствует в раскопках на нашем берегу и в тот же день сможет отправиться через соседний Хэйхэ на раскопки динозавров в Китай, — передает слова Палаевой Amur.life.
Археологи Звенигородского музея-заповедника в ходе раскопок в Рождественском соборе Саввино-Сторожевского монастыря сделали в старинном склепе с останками одного из архиереев неожиданную находку — восточный сосуд из скорлупы экзотического ореха.