Эксперт Александровская: айс-кофе и свежевыжатые соки вредят эмали зубов

Популярные летние напитки, включая свежевыжатые соки и айс-кофе, могут навредить здоровью зубов. Об этом «Ленте.ру» рассказала стоматолог-ортопед Людмила Александровская.
По словам специалиста, свежевыжатые соки содержат кислоты, которые всего за 20 минут снижают твердость зубной эмали на 2%. Это приводит к увеличению микротрещин на поверхности зубов. Особенно осторожными следует быть людям с коронками и винирами, так как фруктовые кислоты ускоряют разрушение фиксирующего цемента.
Холодные напитки, такие как айс-кофе, чай со льдом и кокосовая вода, также представляют опасность. Резкие перепады температур могут провоцировать микротрещины в зоне соединения импланта с костью. Кроме того, в 250 мл таких напитков может содержаться до 5 чайных ложек сахара, что увеличивает риск кариеса и воспаления тканей вокруг импланта.
Самыми вредными для зубов Александровская назвала алкогольные коктейли. Они не только содержат красящие вещества, которые могут изменить цвет керамических коронок и пломб, но и снижают защитные свойства слюны. Игристые вина, по словам стоматолога, ускоряют процесс деминерализации эмали, делая зубы более уязвимыми.
Врач рекомендует ограничить употребление этих напитков и соблюдать гигиену полости рта, чтобы сохранить здоровье зубов в летний период.
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