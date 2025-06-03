Эксперт Александровская: айс-кофе и свежевыжатые соки вредят эмали зубов

Холодные напитки, такие как айс-кофе, чай со льдом и кокосовая вода, также представляют опасность. Резкие перепады температур могут провоцировать микротрещины в зоне соединения импланта с костью. Кроме того, в 250 мл таких напитков может содержаться до 5 чайных ложек сахара, что увеличивает риск кариеса и воспаления тканей вокруг импланта.