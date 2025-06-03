Дмитрий Колдун сказал, что подарки для него неважны: видео

Дмитрий Колдун честно заявил в пресс-центре «МК», что он совсем не расстроиться, если на его День Рождения ему ничего не подарят. Как он выразился, у него все и так уже есть, а нужно ему совсем не много. Что обычно дарят ему дети и жена? Об этом — в нашем видео.