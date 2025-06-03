Дмитрий Колдун рассказал, как обычно отмечает День Рождения: видео

В преддверии своего Дня Рождения, к нам в гости пришел певец и музыкант Дмитрий Колдун. 11 июля Дмитрию исполнится 40 лет, большую часть из которых он провел на сцене. Как он обычно отмечает свой праздник: большим столом на сотню гостей, в компании самых близких или в одиночестве? Ответ на этот вопрос — в нашем видео.