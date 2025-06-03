В Общественной палате призвали ужесточить контроль на тестировании для мигрантов

Григорьев подчеркнул, что позиция Госдумы и президента России Владимира Путина по этому вопросу ясна — упрощений для мигрантов быть не должно. Он также отметил важность контроля за приёмом детей иностранцев в школы, особенно если они не владеют русским языком.