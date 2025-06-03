В Общественной палате призвали ужесточить контроль на тестировании для мигрантов

Григорьев подчеркнул, что позиция Госдумы и президента России Владимира Путина по этому вопросу ясна — упрощений для мигрантов быть не должно. Он также отметил важность контроля за приёмом детей иностранцев в школы, особенно если они не владеют русским языком.
«Большой вопрос для обсуждения: насколько нам нужно оплачивать бесплатную учёбу приезжающих в Россию иностранных граждан за счёт налогоплательщиков», — отметил общественник.
Ранее Life.ru сообщал, что в России стартовали проверки знаний русского языка у детей мигрантов. Из почти двух тысяч участников лишь 27 справились с экзаменом, как сообщили в Рособрнадзоре. Большинство детей (81%) не смогли пройти тестирование из-за отсутствия необходимых документов и других факторов.