В Японии создали искусственную кровь, которая подходит для переливания всем

Японские ученые создали искусственную кровь, которая подходит для переливания всем людям, вне зависимости от группы, пишет Tokyo Weekender.
Он производится из гемоглобина, извлеченного из просроченной донорской крови. Затем его заключают в специальную оболочку для создания стабильных, безвирусных искусственных эритроцитов.
«Поскольку эти искусственные клетки не имеют группы крови, нет необходимости в тестировании на совместимость», — говорится в публикации.
Синтетическую кровь можно хранить до двух лет при комнатной температуре и до пяти лет в холодильнике. При этом донорские эритроциты можно хранить в холодильнике не более 42 дней.
Первые испытания изобретения начались в 2022 году с участием здоровых добровольцев, если безопасность и эффективность переливания такой крови подтвердят, то ее практическое применение может начаться к 2030 году, рассказал возглавляющий проект профессор Хироми Сакаи.
Изобретение ученых может решить проблему нехватки донорской крови, сократить время подготовки переливаний и сделать более эффективной экстренную помощь, говорится в статье.
Ранее сообщалось, что группа ученых из Киото провела эксперимент, внедрив в ДНК лабораторных мышей древнюю версию гена GLI3, характерную для неандертальцев и денисовцев — вымерших родственников человека. В результате у мышей, получивших этот вариант гена, начали формироваться анатомические особенности, схожие с теми, что встречались у неандертальцев.