Сбежавшего в Нижегородской области верблюда Вадика заметили на трассе

25 мая Вадик испугался газонокосилки и пять дней скрывался, прежде чем его удалось вернуть. Однако 3 июня он вновь сбежал, испугавшись трактора. Владельцы просят всех, кто увидит верблюда, не пытаться его ловить, а сообщить о местонахождении в экстренные службы. Последний раз его видели у реки Ватома.