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Сбежавшего в Нижегородской области верблюда Вадика заметили на трассе

В Нижегородской области продолжаются поиски верблюда Вадика, который вновь сбежал из загона на турбазе у Круглого озера в Бору. Об этом во вторник, 3 июня, сообщает Telegram-канал «112».

В Нижегородской области продолжаются поиски верблюда Вадика, который вновь сбежал из загона на турбазе у Круглого озера в Бору. Об этом во вторник, 3 июня, сообщает Telegram-канал «112».

По словам владельцев, животное отличается пугливостью и использует любую возможность для побега.

25 мая Вадик испугался газонокосилки и пять дней скрывался, прежде чем его удалось вернуть. Однако 3 июня он вновь сбежал, испугавшись трактора. Владельцы просят всех, кто увидит верблюда, не пытаться его ловить, а сообщить о местонахождении в экстренные службы. Последний раз его видели у реки Ватома.

Несмотря на комфортные условия содержания и наличие «невесты», Вадик остается непредсказуемым и стремится к свободе. Владельцы надеются на скорое возвращение беглеца, передает Telegram-канал.

Ранее жители населенного пункта Цветы в Республике Башкортостан спасли новорожденную выдру. Ее отогрели и накормили. Детеныш круглосуточно находится под присмотром специалистов, которые его кормят и укладывают спать.