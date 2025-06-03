Сбежавшего в Нижегородской области верблюда Вадика заметили на трассе

В Нижегородской области продолжаются поиски верблюда Вадика, который вновь сбежал из загона на турбазе у Круглого озера в Бору. Об этом во вторник, 3 июня, сообщает Telegram-канал «112».
По словам владельцев, животное отличается пугливостью и использует любую возможность для побега.
25 мая Вадик испугался газонокосилки и пять дней скрывался, прежде чем его удалось вернуть. Однако 3 июня он вновь сбежал, испугавшись трактора. Владельцы просят всех, кто увидит верблюда, не пытаться его ловить, а сообщить о местонахождении в экстренные службы. Последний раз его видели у реки Ватома.
Несмотря на комфортные условия содержания и наличие «невесты», Вадик остается непредсказуемым и стремится к свободе. Владельцы надеются на скорое возвращение беглеца, передает Telegram-канал.
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