Telegram добавил возможность общения с каналами через личные сообщения

Теперь подписчики могут общаться как с владельцами каналов, так и с их администраторами, не раскрывая свои контактные данные. Владельцы каналов получат отдельный интерфейс для общения с подписчиками, который будет отделён от списка личных чатов. Кроме того, создатели контента смогут установить плату за каждое сообщение, что позволит ограничить количество диалогов и повысить их качество.