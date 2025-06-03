«Металлический прут арматуры достиг грудной клетки»: в Индии медики оказали помощь человеку с проникающим ранениeм промежности

Проникающие ранения промежности — достаточно редкое явление, чаще встречающееся в военной практике. В гражданской жизни преобладают огнестрельные ранения (около 90%), за ними следуют ножевые (примерно 5%). В регионах, где развито скотоводство или популярна коррида, возможны травмы, нанесенные рогами быков. Около 3% составляют глубокие колото-резаные раны, при которых инородное тело проникает вглубь тела через промежность и застревает там. Подобные травмы обычно приводят к летальному исходу из-за повреждения крупных кровеносных сосудов и внутренних органов, вызывая сильное кровотечение. Авторы публикации отмечают, что в мировой медицинской литературе описано всего восемь случаев выживания пациентов после проникновения инородного тела через промежность, брюшную полость и в грудную клетку. Хирургическое вмешательство при таких повреждениях крайне сложно из-за сложной анатомии данной области, концентрации жизненно важных сосудов и органов, а также необходимости принимать решения об объеме операции непосредственно во время ее проведения.