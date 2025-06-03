В ГД разъяснили правила безопасного сжигания мусора на дачных участках

Органические отходы — листву, ветки и бумагу — можно утилизировать путем сжигания, но с соблюдением мер безопасности. Для этого рекомендуется подготовить специальное место — яму глубиной не менее 30 см и диаметром от одного метра. При использовании металлических емкостей объемом до 1 кубометра необходимо обеспечить их устойчивое положение на очищенной площадке.