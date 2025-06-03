В ГД разъяснили правила безопасного сжигания мусора на дачных участках

С наступлением дачного сезона перед владельцами загородных участков встает вопрос утилизации отходов. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с «Российской газетой».
Эксперт напомнил, что категорически запрещено сжигать пластик, резину, полиэтилен и металлические предметы, так как при их горении выделяются токсичные вещества. Из строительных отходов допустимо сжигать только чистую древесину без следов краски или лака.
Органические отходы — листву, ветки и бумагу — можно утилизировать путем сжигания, но с соблюдением мер безопасности. Для этого рекомендуется подготовить специальное место — яму глубиной не менее 30 см и диаметром от одного метра. При использовании металлических емкостей объемом до 1 кубометра необходимо обеспечить их устойчивое положение на очищенной площадке.
Особое внимание следует уделить расположению костра. Открытый огонь должен находиться на расстоянии не менее 15 метров от построек, для металлических емкостей минимальное расстояние составляет 7,5 метра. При сильном ветре (более 5 м/с для открытого огня и 10 м/с для емкостей) от сжигания мусора лучше отказаться.
Чаплин подчеркнул важность постоянного контроля за огнем и тщательного его тушения после завершения процедуры. Соблюдение этих правил поможет предотвратить возникновение пожаров и создаст безопасные условия для отдыха на природе.
Ранее Никита Чаплин заявил, что поливать огород лучше всего ранним утром.