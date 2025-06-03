Стало известно, почему «рыбу Судного дня» выбросило на берег

На австралийском побережье обнаружили сельдяного короля, известного как «рыба Судного дня». Океанолог Анатолий Таврический связал это событие с недавней вспышкой на Солнце. Он пояснил в беседе с aif.ru, что рыба этого вида нередко всплывает на поверхность. Причиной могут стать глубинные землетрясения или иные необычные явления.