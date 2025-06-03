Стало известно, почему «рыбу Судного дня» выбросило на берег

На австралийском побережье обнаружили сельдяного короля, известного как «рыба Судного дня». Океанолог Анатолий Таврический связал это событие с недавней вспышкой на Солнце. Он пояснил в беседе с aif.ru, что рыба этого вида нередко всплывает на поверхность. Причиной могут стать глубинные землетрясения или иные необычные явления.
Среди возможных факторов ученый назвал магнитные бури, вызванные солнечной активностью. Анатолий Таврический добавил, что сельдяной король не несет угрозы для людей. Более того, его мясо отличается приятным вкусом и ценится гурманами.
Тем временем радиостанция УВБ-76, которую называют «Радиостанцией Судного дня», вновь привлекла внимание. В эфире прозвучало второе за день закодированное сообщение. В 17:32 по московскому времени станция передала слово «арапоблиц». Эксперты пока не раскрыли значение этого сигнала, пишет 360.ru.