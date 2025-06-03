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Врач дала советы начинающим велосипедистам

Невролог Демьяновская: начинать велопрогулки нужно с 20 минут в день.

Источник: Комсомольская правда

Велопрогулки — один из популярных видов спорта на каждый день, как пробежки или прогулки. Они помогают поддержать здоровье и похудеть, однако, не стоит сразу пытаться ездить на длинные дистанции, об этом предупредила в беседе с «РИАМО» врач-невролог Екатерина Демьяновская.

— Рекомендуется начинать с 20−30 минут спокойного катания в день. Выбирать лучше маршруты с ровной местностью, такой нагрузки достаточно, чтобы укрепить сердце и сосуды, не перегружая организм — заявила медик.

По словам доктора, оптимально проезжать от 5 до 10 км в комфортном темпе. Со временем, когда выносливость повысится, можно увеличить среднее время поездок до 40−60 минут.

Ранее RT сообщил, что уличный велосипед — это не только кардионагрузка, но и тренировка вестибулярного аппарата и укрепление мышц корпуса, так как требуется удержание равновесия.

Кроме того, велопрогулка — это своеобразная профилактика варикозного расширения вен, так как кровь не застаивается в сосудах, а постоянно циркулирует, передает «Москва 24».