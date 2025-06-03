Врач дала советы начинающим велосипедистам

Велопрогулки — один из популярных видов спорта на каждый день, как пробежки или прогулки. Они помогают поддержать здоровье и похудеть, однако, не стоит сразу пытаться ездить на длинные дистанции, об этом предупредила в беседе с «РИАМО» врач-невролог Екатерина Демьяновская.