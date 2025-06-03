Врач Крылова: восстановить здоровье кишечника поможет простая диета

Специалист пояснила, что антибиотики часто приводят к диарее, вздутию и повышенному газообразованию. Для восстановления баланса микрофлоры врач рекомендует включить в рацион натуральные кисломолочные продукты без сахара и добавок, такие как йогурт, кефир и простокваша. Также полезны квашеная капуста и соленые огурцы, содержащие пробиотики.