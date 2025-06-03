Врач Крылова: восстановить здоровье кишечника поможет простая диета

Прием антибиотиков может вызывать нарушения в работе кишечника, но правильное питание помогает быстро восстановить микрофлору. Об этом «Газете.Ru» сообщила гастроэнтеролог Светлана Крылова.
Специалист пояснила, что антибиотики часто приводят к диарее, вздутию и повышенному газообразованию. Для восстановления баланса микрофлоры врач рекомендует включить в рацион натуральные кисломолочные продукты без сахара и добавок, такие как йогурт, кефир и простокваша. Также полезны квашеная капуста и соленые огурцы, содержащие пробиотики.
Клетчатка играет важную роль в восстановлении кишечника. Овощи, фрукты, цельнозерновой хлеб и овсянка стимулируют рост полезных бактерий и улучшают перистальтику. Особенно полезны яблоки, груши и ягоды, богатые антиоксидантами. Бананы помогают восполнить дефицит калия.
В период восстановления важно питаться небольшими порциями и избегать жареной, жирной, острой и сладкой пищи. Воду следует пить в достаточном количестве, а от кофе и чая временно отказаться, заменив их травяными отварами или морсами.
«Восстановление кишечника требует времени, но правильная диета ускорит этот процесс и поможет вернуться к нормальной жизни», — отметила Крылова.
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