Юрий Борисов может сыграть в голливудском фильме о создателе ChatGPT

Юра Борисов готовится к покорению Голливуда. По данным Deadline, российский актёр ведёт переговоры об участии в новом фильме Луки Гуаданьино «Искусственное» (Artificial), где его партнёрами по съёмочной площадке могут стать Эндрю Гарфилд и Моника Барбаро.