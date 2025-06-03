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Юрий Борисов может сыграть в голливудском фильме о создателе ChatGPT

Юра Борисов готовится к покорению Голливуда. По данным Deadline, российский актёр ведёт переговоры об участии в новом фильме Луки Гуаданьино «Искусственное» (Artificial), где его партнёрами по съёмочной площадке могут стать Эндрю Гарфилд и Моника Барбаро.

Хотя контракт еще не подписан, инсайдеры уверены, что именно этот звёздный состав соберётся под руководством известного режиссёра.

Съемки картины могут начаться летом 2025 года в Сан-Франциско и Италии. Сценаристом проекта стал Саймон Рич («Головоломка», «Чудотворцы»). Фильм расскажет об истории Сэма Альтмана — гендиректора компании Open AI, которая создала ChatGPT.

Ранее Life.ru писал, что актёр Юрий Борисов заключил соглашение с американским агентством United Talent Agency (UTA). Компания, представляющая таких звезд, как Харрисон Форд, Брук Шилдс, Тимоти Шаламе и Майкл Джей Фокс, будет работать с Борисовым во всех направлениях.