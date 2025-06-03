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Скандал с незаконной выдачей жилищного сертификата мигрантке в Мытищах получил продолжение

Следственные органы Подмосковья возбудили еще одно уголовное дело против уроженки Таджикистана, проживающей в Мытищах и странным образом получившей от местных властей сертификат на новую квартиру.

Следственные органы Подмосковья возбудили еще одно уголовное дело против уроженки Таджикистана, проживающей в Мытищах и странным образом получившей от местных властей сертификат на новую квартиру.

Как стало известно «МК», уголовное дело было возбуждено после того как женщина, согласно данным ряда СМИ, попыталась через суд оспорить решение об аннулировании сертификата на сумму 24,2 млн рублей. По информации старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольги Врадий, уголовное дело возбуждено по статье УК «Покушение на мошенничество». Из суда истребованы документы, представленные подозреваемой и ее представителем.