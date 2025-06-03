Скандал с незаконной выдачей жилищного сертификата мигрантке в Мытищах получил продолжение

Как стало известно «МК», уголовное дело было возбуждено после того как женщина, согласно данным ряда СМИ, попыталась через суд оспорить решение об аннулировании сертификата на сумму 24,2 млн рублей. По информации старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольги Врадий, уголовное дело возбуждено по статье УК «Покушение на мошенничество». Из суда истребованы документы, представленные подозреваемой и ее представителем.